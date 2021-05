Régionales en Centre-Val de Loire : "Il n'y aura pas d'accord" avec LREM assure le socialiste François Bonneau

"Il n'y aura pas d'accord avec la République en marche, c'est bien clair", assure ce mercredi matin François Bonneau, le président socialiste de la Région Centre-Val de Loire et candidat à sa réélection en juin prochain. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebarri, a évoqué lundi dernier, sur LCI, qu'un accord ne paraissait pas "totalement aberrent".

Quatorze ans que vous êtes président de la Région, 23 que vous êtes élu au Conseil Régional. Vous n'avez pas peur du dégagisme ambiant ?

Non, je n'ai pas peur du dégagisme ambiant parce que nos concitoyens, dans cette élection, sont déjà mobilisés et très intéressés par les résultats de l'action. Et à cet égard, le bilan de l'action que j'ai conduite avec la majorité sur ce dernier mandat est un bilan qui est très largement salué et apprécié pour les résultats dans le domaine des transports, dans le domaine de l'emploi et dans beaucoup d'autres domaines.

Pourtant, certains parlent même du Centre-Val de Loire, comme la région qui pourrait basculer cette année.

Oui, c'est récurrent. C'était vrai en 2010, pour ma première élection, en 2015 dans la deuxième et ça l'est à nouveau. C'est une région qui est une région d'équilibre, mais c'est aussi une région dans laquelle la gauche, les écologistes, les démocrates rassemblés ont avancé et qui abordent ces élections avec beaucoup de détermination, mais aussi beaucoup de sérénité.

C'est donc sur votre bilan que vous allez tenter de mobiliser cette fois ci.

C'est un bilan qui est fort parce que les engagements qui ont été pris sont tenus. Je vais vous donner quelques exemples. J'avais annoncé que nous ferions 100 maisons de santé pluridisciplinaires pour relever le défi du désert médical. Nous en avons aujourd'hui 105 qui sont réalisées et je suis allé plus loin puisque j'ai engagé la création de 150 postes médicaux. Nous avions annoncé que nous ferions la gratuité des transports scolaires. C'est la seule région qui a fait la gratuité des transports scolaires. J'avais annoncé que nous mettrions le paquet sur la formation des demandeurs d'emploi pour aider nos entreprises dans le recrutement. On a multiplié par deux le budget et je pourrais continuer.

Vous vous félicitez également de vos résultats sur les transports. Pourtant par exemple, la ligne Orléans-Châteauneuf était promise, on l'attend toujours.

Le travail a été fait. Le préfet n'a pas donné à la déclaration d'utilité publique qui était nécessaire pour la réaliser. J'ai immédiatement réagi en disant cette ligne se fera et elle se fera. J'ai repris les études, j'ai repris le travail avec les collectivités concernées et nous travaillons pour avancer. Et parallèlement, par rapport au rapport Spinetta, qui voulait fermer cinq lignes du quotidien, j'ai sauvé cinq lignes du quotidien contre l'avis du gouvernement au départ, et j'ai obtenu de ce gouvernement qu'il finance à 50% les travaux de rénovation. Le combat du ferroviaire, c'est mon combat.

Vous venez donc de jus de présenter votre liste, Carole Canette, la maire de Fleury-les-Aubrais en tête de file, de nombreux maires socialistes, quelques élus communistes aussi et des membres de la société civile. C'est à la mode la société civile.

C'est très important que nos concitoyens soient représentés dans leur grande diversité. Par exemple, dans la liste que je conduis, nous avons beaucoup de soignants. Aujourd'hui, la priorité est donnée aux hôpitaux, à la médecine de ville, aux soignants sur le territoire. C'est une absolue priorité pour moi. Je ferai d'ailleurs des propositions nouvelles pour le mandat qui vient et j'ai voulu qu'ils soient fortement représentés. Mais au delà de ça, l'égalité femmes/hommes, qui est un sujet absolument déterminant parce que notre société n'avancera pas avec la poursuite des inégalités telles qu'elles sont aujourd'hui, j'ai proposé à des représentants engagés dans la vie associative pour l'égalité qu'ils soient sur cette liste. Et puis les jeunes qui sont au cœur des priorités, je pense aux jeunes étudiants, ils sont nombreux sur nos listes et c'est absolument important.

Plus forts ensemble, c'est le nom de votre projet. Il y a quand même de grands absents sur cette liste. Des gens avec qui vous avez dirigé la région depuis des années. Les Verts sont partis avec la France insoumise. Accord impossible ?

Je le regrette. C'était vrai en 2010, c'était vrai en 2015, les écologistes d'Europe Ecologie Les Verts ont l'habitude de partir isolés. C'est une ligne nationale en plus cette fois ci, je le regrette parce que dans une région dans laquelle le Front national est toujours menaçant, le rassemblement doit être le maître mot.

La gauche divisée, vous prenez le risque que ce soit la droite ou la République en marche qui prenne la main.

Un fort rassemblement est engagé dès le premier tour. Certes, Europe Ecologie Les Verts et la France insoumise n'y sont pas. Il y a dans cette région la nécessité du rassemblement et de l'ouverture.

Vous avez peut être entendu Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, chez nos confrères de LCI, lundi. Il loue vos actions communes, notamment en termes de transports. "Un accord ne paraît pas totalement aberrant", dit il. Vous êtes prêt à saisir la main tendue ?

Tout d'abord, je dis au ministre des Transports que lui, comme beaucoup d'autres sont contraints, conduits à reconnaître que le travail qui est fait en Centre-Val de Loire est d'un travail de grande qualité et je pourrais même lui conseiller de le dire à son collègue ministre qui conduit une liste dans cette région et qui semble parfois l'oublier. Oui, nous sommes engagés aujourd'hui dans un travail qui est très important pour transformer. Mais je tiens à la clarté.

Accord ou pas accord ?

Moi, je suis socialiste. Je suis engagé sur les valeurs de gauche et sur les valeurs qui sont des valeurs de solidarité, de développement de cette région. Sur cela, je rassemble. Je suis contre les accords d'appareil. Il n'y aura pas d'accord avec la République en marche, c'est bien clair. Parce que je considère aujourd'hui que l'action du gouvernement dans le domaine social, qui est tellement important, est une action qui est notoirement insuffisante.