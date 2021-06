Régionales en Centre-Val-de-Loire : "Je suis un rassembleur", martèle François Bonneau

Dernières heures de campagne avant le second tour des élections régionales. François Bonneau, actuel président de la région Centre-Val-de-Loire et candidat à sa réélection, fait figure de favori. Il a terminé en tête au premier tour et a fusionné avec la liste de l'écologiste Charles Fournier.

C'est la dernière ligne droite avant le second tour des régionales en Centre-Val-de-Loire ! Les candidats ont encore quelques heures pour convaincre les électeurs, avant le scrutin dimanche 27 juin. Tous espèrent une mobilisation plus forte que lors du premier tour où l'abstention a atteint des scores historiques. Seul un électeur sur trois s'est déplacé dans l'isoloir pour aller voter, du jamais vu sous la Vème République.

"Nous avons accéléré encore la mobilisation entre les deux tours", indique François Bonneau, candidat de l'union de la gauche pour le second tour, invité de France Bleu Berry ce vendredi 25 juin. "Nous disons très fort à nos concitoyens que la région, c'est leur quotidien, dans les transports, dans la formation professionnelle, dans le développement des entreprises et dans l'emploi. Il faut absolument qu'ils viennent dire ce qu'ils en pensent de ces sujets. Qu'ils viennent voter, notamment pour la liste et pour le programme que je porte", ajoute l'actuel président de la Région.

Ses adversaires dénoncent son alliance avec les écolos et la France insoumise

François Bonneau fait figure de favori. Lors du premier tour le 20 juin, le socialiste a terminé en tête avec 24,8% des suffrages et a ensuite annoncé la fusion de sa liste avec celle du candidat écologiste Charles Fournier, qui a récolté 10,85% des voix et dont le report de voix bénéficiera probablement au candidat PS-PC.

Une alliance dénoncée par ses adversaires, notamment Aleksandar Nikolic et Nicolas Forissier, qui craignent l'arrivée de l'extrême-gauche au pouvoir. "Je leur réponds qu'aujourd'hui les listes de la droite ont appelé au rassemblement, mais sont divisées comme jamais et incapables de diriger cette région, incapables d'être un rempart contre le Rassemblement national", déclare François Bonneau. "Moi, je suis un rassembleur, je suis un fédérateur. Ma responsabilité, c'est de faire travailler ensemble un maximum de gens".

S'il est élu, il espère rassembler "l'ensemble des forces de la gauche et de l'écologie, mais bien au delà : l'ensemble des acteurs de l'économie et des acteurs de la culture, des acteurs associatifs". Selon lui "c'est ça être président de région. Ça n'est pas compter ses divisions. Ça n'est pas s'opposer les uns aux autres. On n'est pas dans un jeu politicien, on est dans un projet régional".

Quatre candidats pour prendre la tête de la Région

Quatre candidats sont encore en lice pour le second tour des élections régionales en Centre-Val de Loire. © Radio France - A. Denéchère

Face à François Bonneau, trois autres candidats sont toujours en lice pour le second tour dimanche. Aleksandar Nikolic représente le Rassemblement national. Le député LR de l'Indre Nicolas Forissier est tête de liste pour la droite et le centre. Le ministre Marc Fesneau représente la majorité présidentielle avec le MoDem et LREM. Vous pouvez réécouter le débat de l'entre-deux-tours entre les quatre candidats, organisé par France Bleu, en cliquant ici.