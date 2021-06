Régionales en Centre-Val de Loire : Jean Castex soutient Marc Fesneau, un "homme de terroir, de territoire"

A deux jours de la fin de la campagne pour le premier tour des régionales, Marc Fesneau reçoit un soutien de taille. Le ministre en charge des relations avec le Parlement et candidat Modem - La République en Marche en région Centre-Val de Loire a reçu ce mercredi soir la visite du Premier ministre, Jean Castex, en présence de la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault. Ils se sont retrouvés au château de Cheverny, dans le Loir-et-Cher.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après un tour rapide du domaine et une dégustation de vins AOC Cheverny, Jean Castex a tenu à rappeler son engagement envers le candidat de la liste "Ensemble, le meilleur est avenir". Un candidat qui, selon le chef du gouvernement, est "un homme engagé, un homme de terroir, de territoire."

Marc Fesneau est très impliqué ici. C'est un homme très compétent et un excellent ministre. - Jean Castex, Premier ministre

Et le Premier ministre ajoute que, "dans ce moment très particulier où la France reprend des couleurs, on a besoin d'un attelage entre l'Etat et les régions qui soit extrêmement performant." Pour Jean Castex, Marc Fesneau incarne ainsi toutes les valeurs de la majorité présidentielle, en Centre-Val de Loire, et pourrait ainsi, selon le chef du gouvernement, faire face au Rassemblement National.

à lire aussi Régionales : Edouard Philippe à Orléans pour soutenir le candidat et tête de liste Marc Fesneau

Faire face au Rassemblement National

Alors que le Rassemblement National arrive, pour le moment, en tête des sondages en Centre-Val de Loire, le Premier ministre a tenu à rappeler qu'à ses yeux, "le Rassemblement National n'est pas porteur de solutions pour notre pays. Et nous, nous devons nous battre sur ce que sont nos idées, nos principes, nos convictions et notre travail au bénéfice du pays." Une mission à laquelle s'engage Marc Fesneau.

Jean Castex et Marc Fesneau appellent à la mobilisation des électeurs pour les régionales, les 20 et 27 juin. © Radio France - Marine Protais

On ne résoudra cette question de la tentation des votes populistes ou des votes vers les extrêmes qu'en résolvant les problèmes des gens. - Marc Fesneau, candidat Modem - LREM en Centre-Val de Loire

"Qu'est-ce qui nourrit ce vote, au niveau national comme au niveau régional ?, interpelle le ministre et candidat. C'est le fait qu'on dise des choses et qu'on ne tienne pas ces engagements." Le candidat Modem - La République en Marche promet, lui, de tenir toutes ces promesses de campagne. Mais avant cela, il compte sur une forte mobilisation des électeurs les 20 et 27 juin. Au premier tour des dernières élections régionales, en 2015, l'abstention avait atteint 50%.