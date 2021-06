Régionales en Centre-Val de Loire : Jean Castex vient soutenir le ministre-candidat Marc Fesneau

Le Premier ministre, qui était cas-contact, sort de sa période d'isolement ce mardi soir et peut de nouveau se déplacer : Jean Castex sera donc à Cheverny, dans le Loir-et-Cher, ce mercredi soir pour soutenir le ministre Marc Fesneau, candidat aux régionales en Centre-Val de Loire.

À deux jours de la fin de la campagne du premier tour des élections régionales, le Premier ministre Jean Castex est attendu ce mercredi 16 juin à Cheverny, dans le Loir-et-Cher, pour apporter son soutien à Marc Fesneau, ministre (Modem) en charge des relations avec le Parlement et candidat de la liste "Ensemble le meilleur est avenir", soutenue par la majorité présidentielle en Centre- Val de Loire.

Jean Castex ne sera plus cas-contact ce mercredi

Jacqueline Gourault, élue (Modem) du Loir-et-Cher (comme Marc Fesneau, ancien maire de Marchenoir), et ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, sera également présente. La semaine dernière, Jean Castex avait été cas contact et mis à l'isolement car son épouse avait été testée positive au Covid-19. Mais cette période d'isolement prend fin ce mardi soir pour le chef du gouvernement.

Marc Fesneau, le 11 juin 2021 © Radio France - Antoine Denéchère

Jean Castex, Marc Fesneau et Jacqueline Gourault se rendront en fin d'après-midi au château de Cheverny, le château qui a inspiré Hergé pour imaginer Moulinsart, le château emblématique des aventures de Tintin, afin de parler tourisme. Le chef du gouvernement et les deux ministres iront ensuite rendre visite à des viticulteurs, à la Maison des vins de Cheverny, notamment pour faire le point sur leur situation après l'épisode de gel qui a frappé les exploitations viticoles début avril.

Il y a quelques jours, le prédécesseur de Jean Castex à Matignon, Edouard Philippe, est venu à Tours et Orléans et en a profité pour apporter son soutien au candidat Marc Fesneau avant les élections régionales des 20 et 27 juin.