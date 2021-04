Régionales en Centre-Val de Loire : l'ex gilet jaune et l'élue écologiste lancent une "liste citoyenne"

Une liste qu'on n'attendait pas se lance officiellement dans la bataille des élections régionales en Centre-Val de Loire les 20 et 27 juin 2021. Elle s'appelle "Démocratie éco-logique" et est menée par Jérémy Clément, l'un des leaders du mouvement des gilets jaunes. Cette liste se veut citoyenne ("sans l'appui et le financement des partis"), écologiste et ancrée à gauche.

Christelle de Crémiers, l'invitée surprise

La surprise réside dans la présence de Christelle de Crémiers, actuellement vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire (déléguée au tourisme, aux terroirs et à l’alimentation) et adhérente à Europe Ecologie Les Verts depuis dix ans. Cette dernière n'a finalement pas souhaité rejoindre la liste menée par Charles Fournier et soutenue par EELV, la France Insoumise, Générations et d'autres formations de gauche, et a d'ailleurs appris ce jeudi sa suspension par les instances régionales du parti. "Je ne suis pas contre les partis politiques, il faut des partis, mais il faut aussi que les citoyens puissent s'exprimer en dehors des logiques partisanes", assure-t-elle.

Christelle de Crémiers © Radio France - Antoine Denéchère

Créer une assemblée régionale citoyenne

La liste assure avoir déjà le soutien de 170 citoyens et propose un programme autour de quatre axes : "une démocratie revivifiée", avec la constitution dès maintenant d'une assemblée régionale citoyenne (ARC) qui fonctionnera "quels que soient les résultats des élections", notamment pour faire des propositions aux élus régionaux (cet ARC "sera dotée d'un budget de fonctionnement si on est élus", assure Christelle de Crémiers). Autres axes : "une alimentation de qualité pour tous, une politique de santé fondée sur la prévention et la proximité, un développement économique et social au service du lien social et de la transition écologique".

La liste des 89 candidats "est prête"

Jérémy Clément (patron d'une entreprise de BTP près de Montargis, qui fut numéro trois sur la liste Alliance Jaune menée par le chanteur Francis Lalanne aux européennes 2019) et Christelle de Crémiers, élue d'opposition à Gien, dans le Loiret (ex cadre chez Renault-Nissan) seront candidats dans le Loiret.

Jérémy Clément © Radio France - Antoine Denéchère

Et le duo assure que la liste complète avec 89 candidats est prête. Dans chaque département du Centre-Val de Loire, la liste "Démocratie éco-logique" annonce un binôme paritaire en tête de liste :