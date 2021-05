Régionales en Centre-Val de Loire : le socialiste François Bonneau présente "sa cordée de la relance"

"Plus fort, ensemble !" : ce sera le slogan de François Bonneau, le président sortant de la Région Centre -Val de Loire et candidat à sa succession aux élections des 20 et 27 juin.

89 hommes et femmes pour former la cordée de la relance

Ce mardi après-midi, à son siège de campagne d'Orléans, boulevard Alexandre Martin, le socialiste a présenté lors d'une conférence en visio les 89 candidats de sa liste sur les 6 départements du Centre-Val de Loire. " Ils forment la cordée de la relance" a insisté François Bonneau, "avec eux, je veux aider la Région à progresser encore en terme d'attractivité économique et touristique".

François Bonneau en visi conférence © Radio France - Patricia Pourrez

Sur cette liste soutenue par le Parti socialiste, le Parti communiste français, les radicaux ou encore Cap Ecologie, 80% des candidats n'étaient pas engagés en 2015. La moyenne d'âge est de 49 ans et 47 candidats sur 89 n'ont aucun mandat politique. " On a voulu ouvrir au maximum sur la société" insiste François Bonneau, "une place importante a notamment été faite aux soignants, aux infirmiers". On retrouve tout de même des têtes connues et notamment des vice-présidents sortants comme Phillipe Fournié dans le Cher, Harold Huwart dans l'Eure-et-Loir, Dominique Roullet dans l'Indre, Jean-Patrick Gilles et Mohamed Moulay dans l'Indre et Loire, Marc Gricourt dans le Loir-et-Cher.

Pas de grosses surprises parmi les candidats pour le Loiret

Pour le Loiret, la liste présentée par François Bonneau a clairement un parfum de rose. Sur vingt-deux candidats, près de la moitié sont des élus du Parti socialiste ou des militants de longue date. Il y a d'abord la tête de liste Carole Canette, maire de Fleury les Aubrais depuis un an. On peut aussi citer Christian Dumas, maire d'Ingré, Anne Besnier, ancienne maire de Fay-aux-Loges, et conseillère régionale sortante. David Jacquet, élu maire d'Artenay l'an passé, est lui aussi de la bataille tout comme Michel Ravoyard, ancien élu municipal à Gien.

Des élus et des militants très engagés

Pour le Parti communiste, on retrouve également des têtes connues : Sylvie Dubois, adjointe à Saran et troisième de la liste, Bruno Nottin, élu d'opposition à Montargis, ou encore Marion Gazeaux, militante communiste et déléguée CGT à la SNCF : elle s'engage d'abord et surtout pour parler transports et défendre le transport public, l'une des prérogatives du conseil régional. On retrouve enfin sur cette liste des figures de la vie associative, comme l'orléanaise Sarah Durocher, co-présidente nationale du Planning familial (déjà sur la liste PS aux municipales à Orléans), le syndicaliste étudiant Jonathan Bruneau, membre de l'Unef, ou encore le sourcien Marc Hubert. (Liste complète en fin d'article)* .

Les premières mesures du programme

Lors de la présentation de sa liste, François Bonneau a dévoilé les quatre premières mesures phare de son programme : la gratuité des transports Rémi pour les moins de 18 ans, 100% de produits locaux dans les cantines des lycées, 300 médecins salariés d'ici 2027 et la création de 20.000 emplois en lien avec le développement durable, le numérique et l'aide à la personne. " Ce sera un mandat de la relance" a dit plusieurs fois François Bonneau, " il faut qu'on se donne les moyens de réussir mais on est déjà sur cette dynamique avec le bilan qu'on présente".

Pour mener campagne, dans ce contexte de restrictions sanitaires, l'équipe de François Bonneau a prévu d'organiser des forums en ligne ouverts à tous, sur des thèmes bien précis. Le premier devrait avoir lieu mardi prochain sur la santé. " Mais, on va bien sûr continuer de faire du boitage et des marchés" assure le candidat, chef de file. Une personnalité politique de gauche devrait aussi venir le soutenir sur le terrain. Mais, pour l'instant, on ne sait pas où ni quand.

* La liste complète des candidats pour le Loiret