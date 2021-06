Régionales en Centre-Val de Loire : "les conditions d'une victoire sont réunies" déclare François Bonneau

François Bonneau a vécu une soirée qu'il n'avait sans doute pas rêvé. Le président socialiste sortant de la région Centre-Val de Loire est arrivé en tête des suffrages à l'issue du 1er tour des élections régionales, devant le RN Aleksandar Nikolic et le LR Nicolas Forissier. Une soirée que les sondages du dernier mois ne lui ont jamais annoncé. François Bonneau était au mieux le deuxième homme, très loin de Aleksandar Nikolic. Ce dimanche, l'abstention a joué clairement en sa faveur, la prime au sortant aussi comme dans d'autres régions.

Ce dimanche soir, François Bonneau est arrivé devant les micros tout sourire, pas dans la posture qu'en 2015. A l'époque, il était arrivé en troisième, derrière le candidat du Front national et derrière le candidat UDI. Cette fois, il est en tête et assume. Il évoque "un résultat important", il parle de "satisfaction" avant de prendre un ton plus grave.Pour lui, "le RN est en embuscade pour le second tour" en appelant à une "énorme mobilisation" pour le second tour.

L'alliance Bonneau-Fournier pèse plus de 36% au soir du 1er tour

Comme en 2015, l'alliance entre François Bonneau et les écologistes ne fait aucun doute. Le candidat EELV a beau parler de "négociations à venir", chacun sait que les grandes lignes sont déjà prêtes, peut-être même la liste. Pour la forme, Charles Fournier dit que "les conditions sont meilleures que prévues pour moi" avec un score de plus de 10%. "Nous devons être fortement représentés dans la future liste" précise Charles Fournier mais personne n'est dupe. Alliance il y aura pour tenter d'aller gouverner à nouveau ensemble.

Le Rassemblement national groggy

On lui prédisait un première place à l'issue du premier tour comme en 2015, il s'imaginait dans les strates du candidat FN de l'époque Philippe Loizeau qui avait dépassé les 30%, il se rêvait même à la tête de la région Centre-Val de Loire. Attendu à 28% dans les sondages, Aleksandar Nikolic affiche un score très décevant pour le parti de Marine Le Pen comme ailleurs en France. L'abstention n'a pas servi pour une fois le RN, le vote des campagnes non plus. Le candidat du Rassemblement national appelle à un sursaut des électeurs, mais le retard est déjà quasi-inexorable.

Nicolas Forissier devant Marc Fesneau

Autre candidat plombé par ce résultat du premier tour des élections régionales, le ministre en charge des Relations avec le Parlement Marc Fesneau. Jamais les sondages ne l'avaient placé derrière le candidat LR-UDI Nicolas Forissier, certains sondeurs l'avaient même mis juste derrière le RN. Et au jeu des alliances entre deux tours, il se voyait récupérer la tête de liste et les électeurs du député de l'Indre. Marc Fesneau, candidat LREM et Modem, a passé la soirée dans un bar avec des proches, sans doute lui aussi incrédule face au résultat où il plafonne à 15,5%.

Nicolas Forissier pouvait être finalement offensif. "C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses" avait-il déclaré dans une interview il y a plus d'un mois alors qu'il avait du mal à exister. Ce dimanche soir est "une victoire" en soit. Pour autant, avec moins de 19% de suffrages, comment gagner dimanche prochain? Lui aussi en appelle aux abstentionnistes, lui aussi tire à boulet rouge sur le président de la région et dit vouloir "offrir une alternative à une gauche mortifère au pouvoir depuis un quart de siècle". Il a aussi fait un appel du pied à ceux qui ont voté pour la liste du Rassemblement national, pas en "situation, selon lui, de gérer une région qui a 1,7 milliard d'euros de budget".