Régionales en Centre-Val de Loire : Les Républicains ont désigné leur cheffe de file dans le Loiret

Sans surprise, c'est Constance de Pélichy qui mènera la liste de droite et du centre dans le Loiret pour les régionales en Centre-Val de Loire en juin 2021. Maire de La Ferté Saint-Aubin depuis 2014, la conseillère régionale sortante a été facilement réélue dans sa commune en 2020 aux municipales.

C'était un secret de polichinelle : Constance de Pélichy sera bien cheffe de file de la liste de droite et du centre menée par Nicolas Forissier en Centre-Val de Loire les 13 et 20 juin prochains aux élections régionales*.

Maire de La Ferté Saint-Aubin depuis 201

La commission d'investiture du parti Les Républicains a officialisé les choses ce mercredi. Constance de Pélichy, 34 ans, est l'une des figures montantes de la droite dans le Loiret : après avoir ravi la municipalité de La Ferté Saint-Aubin à la gauche, à la surprise générale en 2014, elle a facilement été réélue dès le premier tour des municipales en mars 2020.

Constance de Pélichy, également secrétaire générale adjointe déléguée de son parti, Les Républicains, est conseillère régionale sortante. Rappelons que dans le Loir-et-Cher voisin, c'est Guillaume Peltier qui est désigné chef de file départemental, la décision avait été prise lors de la commission d'investiture LR le 17 février.

Quelle place pour l'UDI et les Centristes sur la liste ?

Nicolas Forissier va désormais devoir composer sa liste complète, département par département, et intégrer des candidats des formations politiques alliées, l'UDI et Les Centristes, le parti d'Hervé Morin : le nom de Florent Montillot, conseiller régional sortant, patron de l'UDI 45, et premier adjoint au maire d'Orléans, circule pour une place éligible sur la liste dans le Loiret.

*La tenue du scrutin à cette date reste soumise à la crise sanitaire, la décision sera définitivement entérinée après le 1er avril et la publication d'un rapport sur l'évolution de l'épidémie