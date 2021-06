Régionales en Centre-Val de Loire : Marine Le Pen à Villandry pour soutenir le candidat du RN

La présidente du Rassemblement national s'est rendue en Indre-et-Loire ce jeudi après-midi pour apporter son soutien au candidat de son parti, en lice pour les élections régionales en Centre-Val de Loire des 20 et 27 juin prochain. Marine Le Pen a notamment visité le château de Villandry.

Un peu de touristes, et beaucoup de journalistes ce jeudi après-midi au château de Villandry. La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen s'y est rendue pour apporter son soutien à la tête de liste de son parti aux élections régionales en Centre-Val de Loire, Aleksandar Nikolic. Un candidat qui est toujours placé en première position pour le premier tour du 20 juin prochain dans notre dernier sondage d'opinion.

D'emblée le propriétaire des lieux, Henri Carvalho, fait bien comprendre à tous que cette visite de Marine Le Pen n'est pas une visite comme les autres. "Je me dois d'accueillir toutes les délégations politiques, je suis très sollicité cette année. Villandry se veut apolitique et je ne soutiens aucun parti".

C'est peut-être plus calme ici qu'à Tain-l'Hermitage - Un touriste de la Loire

Marine Le Pen n'échappe pas à la visite des fameux jardins, surprenant au passage un couple de touristes venus de la Loire. "Quand on a vu qu'il y avait beaucoup de gens cravatés, on s'est dit tiens il y a peut-être Macron !" s'amuse Danielle. "C'est peut-être plus calme ici qu'à Tain-l'Hermitage!" plaisante Alain.

Comme un avant-goût de la présidentielle ?

Mais la patronne du Rassemblement national ne tarde pas à retrouver le chemin de la politique, quand on lui pose la question de savoir si ces élections régionales sont un avant-goût de la prochaine présidentielle. "Non, la présidentielle est une élection tout à fait particulière qui ne répond pas du tout à la même logique que les élections territoriales. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut mesurer la dynamique qui aujourd'hui accompagne les candidats du Rassemblement national".

Après cette visite du château et des jardins de Villandry, Marine Le Pen et Aleksandar Nikolic se sont rendus dans un domaine viticole de Saint-Martin-le-Beau.