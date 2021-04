Régionales en Centre-Val de Loire : Nicolas Forissier présente ses colistiers dans l'Indre

Nicolas Forissier, qui mène la liste de la droite et du centre aux régionales de juin 2021 en Centre-Val de Loire, a présenté ce vendredi ses colistiers dans l'Indre.

Nicolas Forissier, tête de liste de la droite et du centre (LR/UDI/Centristes) pour les élections régionales en Centre-Val de Loire, a présenté ce vendredi ses colistiers dans l'Indre. Aux côtés du député du département, Delphine Geneste, adjointe au maire de Déols sera en deuxième position. Le scrutin aura lieu les 20 et 27 juin prochain. La droite espère faire basculer la région aux mains de la gauche depuis 1998.

Composée principalement d'élus, la liste de Nicolas Forissier se veut "représentative du territoire et équilibrée" pour redonner de "l'énergie" à la région selon la tête de liste de la droite et du centre. "Le Centre-Val de Loire est aujourd'hui molle, passive et sans souffle", dénonce Nicolas Forissier. L'économie est l'une des priorités pour le candidat : "Il faut que la région retrouve le même niveau de soutien aux entreprises que les autres région ce qui n'est pas le cas aujourd'hui'.

"La région aujourd'hui est molle, passive et sans souffle", dénonce Nicolas Forissier Copier

La liste dans l'Indre

1 - Nicolas Forisier, député de l’Indre

2 - Delphine Geneste, adjointe au maire de Déols

3 - William Guimpier, maire de Villentrois/Faverolles-en-Berry

4 - Alix Fruchon, conseillère municipale à Châteauroux

5 - Thibault Duval, adjoint au maire du Blanc

6 - Sabine Renault-Sablonière, ancienne conseillère municipale d’Issoudun

7 - Spike Groen, maire de Saint-Gilles

8 - Pauline Moulin, conseillère municipale à Villedieu-sur-Indre

9 - Jean-Michel Chabenat, adjoint au maire de Vatan