Régionales en Centre-Val de Loire : qui sont les candidats sur la liste LR/UDI dans le Loiret ?

Nicolas Forissier, qui mène la liste de la droite et du centre aux régionales de juin 2021 en Centre-Val de Loire, a dévoilé les noms des candidats dans le Loiret. Derrière Constance de Pélichy, on trouve Florent Montillot, 1er adjoint au maire d'Orléans (UDI).

Nicolas Forissier, tête de liste LR/UDI aux régionales en Centre-Val de Loire, et la très probable cheffe de file dans le Loiret, Constance de Pélichy,

Nicolas Forissier, député LR de l'Indre, et tête de la liste de la droite et du centre (LR / UDI / Centristes)aux régionales des 20 et 27 juin en Centre-Val de Loire, a dévoilé ce mercredi à Orléans les noms des 22 candidats du Loiret. Rappelons que la droite espère l'emporter dans cette Région dirigée par la gauche depuis 1998.

Florence Montillot n°2 sur la la liste dans le Loiret

Comme annoncé mi-mars, Constance de Pélichy, maire LR de la Ferté Saint-Aubin, déjà conseillère régionale est numéro un, devant le premier adjoint au maire d'Orléans (UDI) Florent Montillot.

Viennent ensuite Aurore Caro, adjointe à Meung-sur-Loire (n°3), Philippe Moreau, maire de Nogent sur Vernisson (n°4), Chrystel de Filippi, adjointe à l'éducation et à la communication à Orléans (et porte-parole des LR 45), n°5, et Baptiste Menon, de Charsonville (Beauce), ancien président des Jeunes agriculteurs du Loiret (n°6).

Chrystel de Filippi, adjointe au maire d'Orléans (Les Républicains), en février 2021 © Radio France - Radio France

On peut estimer que les cinq premières places de cette liste dans le Loiret sont "éligibles", quel que soit le résultat de Nicolas Forissier lors du scrutin en juin prochain.

Nicolas Forissier ne cesse de répéter, depuis le début de la campagne, que le candidat de la droite et du centre, "c'est lui", et non pas Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement (qui fut son co-listier lors des régionales 2015), qui, cette fois, mène la liste Modem/En Marche en Centre-Val de Loire.

Du rififi à droite

Rappelons que l'ex président des Républicains dans le Loiret, qui avait mené la liste de la droite et du centre aux régionales 2015 dans le Loiret, Jacques Martinet, avait claqué la porte, s'estimant maltraité au profit de Florent Montillot. Quant au député LR du Loiret Claude de Ganay, qui avait un temps proposé sa candidature comme tête de liste loirétaine pour ces régionales, il ne figure finalement pas sur la liste de Nicolas Forissier.