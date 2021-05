Régionales en Centre-Val de Loire : s'il est élu, le ministre Marc Fesneau quittera le gouvernement

"C'est la logique des choses", assure Marc Fesneau, ministre en charge des relations avec le parlement et candidat pour les élections régionales en Centre-Val de Loire. S'il est élu président de région en juin prochain, le ministre quittera son poste au gouvernement, assure-t-il sur France Bleu Orléans ce jeudi matin.

Vous venez donc de présenter votre liste complète pour le Loiret. On retrouve en tête de liste le maire d'Olivet, Matthieu Schlesinger, une ancienne figure LR. La couleur est donnée, vous allez chercher les réserves de voix à droite?

Pas seulement. Je pense que la volonté qui est la nôtre dans la constitution des listes, c'est de rassembler largement. Il y a un certain nombre de gens qui viennent de l'horizon de la droite et d'autres qui viennent de l'horizon de la gauche dans d'autres départements ou dans ce département aussi. Et il me semble que c'est important, quand on veut être président de région, de rassembler largement et de rassembler par delà les étiquettes. C'est bien la volonté qui a été à l'œuvre, dans le Loiret comme ailleurs.

On vous a retrouvé dans le premier sondage en vue des régionales, un sondage France Bleu France 3 en seconde position au premier tour, 21%. Face aux RN, face à la gauche, avez-vous vraiment une autre option qu'une alliance avec la droite de Nicolas Forissier au second tour ?

La première option, c'est de rassembler le plus largement possible. Au fond, l'élément central de ce sondage, c'est la capacité de rassemblement qui est la nôtre, puisque ça nous place en tête devant le président sortant et devant Nicolas Forissier. Donc, c'est avec cette volonté là qu'on fera les choses et on parlera du deuxième tour le soir du premier tour. Je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre et dans les étapes qu'il faut.

Si on comprend bien, vous vous fermez pas la porte.

Vous ne m'avez jamais entendu fermer quelque porte que ce soit. La volonté qui est la mienne, c'est une volonté de rassemblement. Et la deuxième volonté, c'est celle de l'alternance. Et au fond, face au Rassemblement National ou au président sortant, qui cherche son salut dans un rassemblement un peu iconoclaste avec la France insoumise et Europe Écologie-Les Verts, parce que c'est comme ça qu'il essaye de faire les additions, je pense qu'on a besoin de construire un rassemblement large. Ce que je cherche c'est un rassemblement large du premier tour. De ce point de vue là, le sondage est encourageant.

On sort à peine de plusieurs mois de confinement. La crise économique, elle, va durer. Vous comptez mettre en place un fonds souverain régional de 300 millions d'euros. A quoi va-t-il servir ?

D'abord, il sera mobilisé à la fois en sollicitant l'épargne des citoyens de la région Centre-Val de Loire, puisqu'au fond, il y a quelque chose de l'ordre d'une démarche citoyenne dans cette volonté, et par ailleurs abondé évidemment à due proportion par la Région. À quoi ça doit servir? Ça doit servir à encourager, à accompagner les investissements des entreprises de la région Centre, dans des secteurs stratégiques, le secteur de l'aéronautique, le secteur de la transition automobile, le secteur de la transition écologique, le secteur du numérique. Il faut que nous puissions nous approprier nos outils de production, nos outils industriels. Et quoi de mieux qu'un fonds souverain, qui permettra à chacune et à chacun, avec le soutien de la Région, soit par des prêts aux entreprises, soit par des prises de participation dans les entreprises, de faire en sorte que nos entreprises de la région puissent se développer.

Soutien également cet été à nos restaurateurs fermés pendant de longs mois. Vous comptez financer 50% du repas au restaurant pour le deuxième convive. Une enveloppe qui va être conséquente. Est-ce que c'est vraiment à la Région de sortir le porte-monnaie?

Mais il me semble que cela a été fait, d'ailleurs, on devrait regarder ce qui a été fait par un certain nombre de communes de tous horizons politiques qui ont, par la forme d'un chèque restaurant ou d'un chèque cadeau, l'été dernier, incité à aller chez nos restaurateurs, chez nos commerçants. C'est une série de mesures, cela ne durera que le temps d'un été, mais la volonté c'est un signe d'encouragement aux restaurateurs et aussi un signe pour encourager tout le monde à découvrir ou redécouvrir la restauration. On a bien vu hier, au fond, le soulagement qui était celui à la fois des clients, mais aussi des restaurateurs, de voir leurs commerces rouverts.

On part, direction les lycées, les CFA, gérés on le sait par la région, un prix unique du repas à 2 euros. Là encore, est-ce que c'est à la région de s'en préoccuper ? Cela va être une fois encore un investissement qui est très important, alors que l'on nous demande de faire attention.

C'est à la Région de s'en préoccuper, parce que la Région gère les lycées et elle gère en particulier tout ce qui est lié à l'intendance. La politique, c'est faire des choix. Le choix que je fais, c'est le soutien au développement économique, le soutien à ceux qui sont impactés durement par la crise, et puis le soutien aussi aux citoyens. Vous ne me verrez jamais proposer la gratuité absolue, simplement l'effort qui est fait par la région, c'est un effort de nature sociale pour permettre à chacun de pouvoir se nourrir dans de bonnes conditions. J'ajoute un deuxième élément la volonté que nous puissions alimenter dans les lycées les jeunes avec des produits locaux. On ne peut pas à la fois dire il faut faire des produits locaux et ne pas le faire depuis dix ou quinze ans, ça, c'est le bilan du président Bonneau.

Si vous êtes élu, allez-vous quitter le gouvernement ?

Mais c'est la logique des choses, si je suis candidat, c'est pour être élu président de Région et pour siéger à la Région et pour être président de Région. Donc, c'est la logique des choses. C'est aussi simple que ça.

Et si vous n'êtes pas élu, est-ce que vous quitterez le gouvernement?

Pardon de vous dire ce n'est pas le ministre qui décide. Dans les institutions, c'est le premier ministre et le président de la République.

Vous pouvez présenter votre démission.

Quand vous faites des combats électoraux, vous faites des combats électoraux. En tout cas, j'accepte sans aucune difficulté le fait que ça puisse en être une conséquence. Mais ça n'est pas dans mes mains parce qu'il y a quelque chose qui serait au fond un peu indécent que de décider des choses qu'on n'a pas dans sa main en termes de décision.