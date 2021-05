Régionales 2021 : Jérôme Peyrat présente les candidats de la majorité présidentielle en Dordogne

Jérôme Peyrat, tête de liste "l'Union fait la Région" en Dordogne a présenté sa liste pour les élections régionales du 20 et 27 juin prochain. Elle réunit des membres de LREM, du Modem, d'Agir et du mouvement radical. Le député centriste Jean-Pierre Cubertafon est 3e de la liste.

Jérôme Peyrat a dévoilé les membres de sa liste "l'Union fait la Région", ce vendredi 14 mai à Périgueux. Cette liste est menée au niveau régional par Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants et ex-maire de Mont-de-Marsan dans les Landes, vise le poste d'Alain Rousset. L'actuel président socialiste de la Région Nouvelle-Aquitaine se représente pour un cinquième mandat ces 20 et 27 juin.

Cette rassemble selon Jérôme Peyrat des Périgourdins qui ont voulu s'engager dans un mouvement de dépassement politique.Photo officielle de campagne - Raccoon's Color

Une liste sans l'UDI

Le maire de la Roque-Gageac et conseiller politique national de laRem a été choisi pour mener cette liste qui rassemblement laRem, le Modem mais aussi Agir et le Mouvement Radical en Dordogne. Il n'y a pas de candidats UDI même s'il y a un accord au niveau régional. En Périgord, l''UDI a "préféré se consacrer aux départementales" explique Jérôme Peyrat qui évoque un "grand mouvement central et tranquille" à l'image, selon lui, de la personnalité de Geneviève Darrieussecq.

La candidate à la présidente n'a pas encore dévoilé l'intégralité de son programme mais le déploiement de la fibre fait partie des chantiers prioritaires. Jérôme Peyrat s'engage également en faveur des retenues collinaires, des retenues d'eau pour permettre d'irriguer pendant les périodes de sécheresse.

Il faut faire mieux que lui, Rousset n'est pas un nom gravé dans le marbre d'une constitution Nouvelle-Aquitaine qui n'existe pas" Jérôme Peyrat

Jean-Pierre Cubertafon, 3e sur la liste

Le maire de la Roque-Gageac déclare que cette liste a été "construite ensemble avec Jean-Pierre Cubertafon". Le député du Périgord Vert, qui était candidat pour être tête de liste, est troisième derrière Marie-Hélène Boras. L'élue au conseil municipal à Périgueux est aussi depuis peu présidente par intérim du Mouvement Radical suite au soutien apporté par Véronique Dubeau-Valade aux régionales à la liste LR menée par Jonathan Prioleaud.

"Un mouvement de dépassement politique"

La liste "l'Union fait la Région" reflète selon Jérôme Peyrat, la volonté de Geneviève Darrieussecq d'ouvrir la liste "aux gens engagés dans leur territoire au delà des clivages politiques". On retrouve notamment sur cette liste "des élus, des actifs [...] qui ont voulu s'engager dans un mouvement de dépassement politique".

La maire de Jumilhac-le-Grand est sur la liste, Annick Maurussane pour qui "la ruralité, ce n'est pas qu'une carte postale. [...] Il faut de l'activité économique et c'est parfois peut-être plus difficile en Périgord Vert". Le directeur général du club de foot de Bergerac, Paul Fauvel est 7e sur la liste. A 24 ans, il est le benjamin des candidats.

Les candidats en Dordogne de la liste "l'Union fait la Région"