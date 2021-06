Régionales en Ile-de-France : Clémentine Autain veut créer 30.000 emplois dans l'économie sociale et solidaire

A l'approche des élections régionales, France Bleu Paris reçoit à tour de rôle les six principaux candidats en Île-de-France pour vous faire découvrir leur programme. Ce vendredi matin c'est Clémentine Autain pour la liste France Insoumise et le Parti communiste.

Des transports gratuits pour les jeunes

A la question de savoir comment elle peut envisager la gratuité des transports pour les jeunes tout en rénovant toutes les gares de RER d'ici 2030, Clémentine Autain répond : "je veux instaurer la gratuité pour les moins de 25 ans, tous les bénéficiaires de minima sociaux et les retraités sous conditions de ressources. Pour la rénovation je priorise les RER B, C et D". Pour les automobilistes, c'est un travail de fond qu'elle veut engager : "le problème c'est que nous avons une Région avec des villes dortoirs d'un côté et des centres d'affaires de l'autre. Il faut réduire la mobilité subie avec un meilleur aménagement du territoire".

Des centres de santé contre les déserts médicaux

Dans la domaine de la santé, la candidate souhaite construire 300 centres de santé. "Ce sont des lieux de proximité avec des médecins salariés. Des lieux pluridisciplinaires où le tiers payant est de rigueur. Nous en avons besoin pour lutter contre les déserts médicaux et compléter l'offre très manquante de soins dans la Région. En parallèle je propose que nous formions 20.000 personnels soignants, une formation qui sera rémunérée à condition que ces personnels s'engagent à travailler pendant cinq ans au moins dans le système de soins public".

Une aide à l'économie sociale et solidaire

Pour l'emploi, Clémentine Autain se tourne vers l'économie sociale et solidaire : "c'est le domaine qui a le moins souffert dans la crise. Je propose donc de cesser de donner des millions à des entreprises qui font des profits et qui licencient. Renault a annoncé la suppression de 2.400 emplois en Ile-de-France et Valérie Pécresse vient de lui octroyer un million. Je veux réinjecter cet argent au profit de l'économie sociale et solidaire, des artisans et commerçants, des TPE et PME qui ont besoin d'être soutenus". Elle souhaite aussi créer 30.000 emplois pour le maintien à domicile des personnes âgées, le soutien scolaire, l'entretien des jardins, le recyclage.

Pour la sécurité, plus de moyens humains

Dans le domaine de la sécurité, Clémentine Autain dénonce une campagne orientée et biaisée : "les candidats qui s'engagent sur le terrain de la sécurité mentent aux Franciliennes et aux Franciliens, parce que la sécurité n'est pas une compétence de la Région".

Pour autant, elle fait des propositions, et notamment renoncer à la vidéosurveillance et réorienter les budgets vers des moyens humains : "oui il y a une réalité d'insécurité et de crimes et délits insupportables pour les Franciliennes et Franciliens. Mais vous pouvez mettre toutes les caméras de surveillance que vous voulez, ce n'est pas la solution pour répondre aux problèmes les plus massifs et les plus graves qui sont les violences intra-familiales. Le tout sécuritaire a montré ses limites. Il y a tout un champ d'efficacité qui a été mis à mal par la Région et par l'Etat c'est la prévention, l'éducation, tous les moyens mis pour accompagner ou éduquer. Il faut recruter des médiateurs, former à la lutte contre le sexisme dans les établissements scolaires, et dans les transports ne plus privilégier les caméras sur la présence humaine".

En Ile-de-France, ils sont onze à briguer la présidence de la région. Valérie Pécresse (Libres !), Julien Bayou (EELV), Audrey Pulvar (PS), Jordan Bardella (RN), Laurent Saint-Martin (LREM), Clémentine Autain (FI), Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière), Eric Berlingen (UDMF), Victor Pailhac (REV), Fabiola Conti (Volt) et Lionel Brot.