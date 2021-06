Régionales en Île-de-France : Laurent Saint-Martin veut faire gagner « la liste du retour des jours heureux »

A l'approche des élections régionales, France Bleu Paris reçoit à tour de rôle les six principaux candidats en Île-de-France pour vous faire découvrir leur programme. Ce mardi matin, Laurent Saint-Martin, candidat pour La République en Marche.

France Bleu Paris : votre liste s’appelle « Envie d’Île-de-France ». Pensez-vous vraiment que les Franciliens soient si mal en Île-de-France qu’ils aient envie de partir ?

Laurent Saint-Martin : Plus d’un Francilien sur deux aujourd’hui aspire à quitter l’Île-de-France. Ce sont des statistiques, des faits et ça s’explique au quotidien : l’accès au logement qui est plus cher qu’ailleurs, la galère des transports en commun, la saleté, la vétusté. C’était le cas avant et ça s’est aggravé avec le confinement qui a créé une nouvelle réalité, peut-être créé des envies d’ailleurs et donc moi, ma liste, celle de la majorité présidentielle, avec le président de la République je veux redonner de nouvelles perspectives pour les six prochaines années. La crise que nous avons traversée va créer de belles opportunités économiques. De nouvelles réalités aussi. Beaucoup de personne font du télétravail, moi je veux que demain on puisse continuer à travailler différemment, rapprocher le lieu de travail du domicile avec la création de tiers-lieux par exemple, que ce ne soit plus la vie d’avant pour mieux vivre en Île-de-France. C’est vraiment une nouvelle vision.

à lire aussi Valérie Pécresse, invitée de France Bleu Paris

Et pour ça, l’une de vos thématiques fortes c’est la relance avec un fond d’investissement. Mais de combien ? Et comment on le finance ?

D’abord, le principe est révolutionnaire puisque pour la première fois je propose aux Franciliens de participer au développement économique de leurs artisans, commerçants, petites entreprises autour de chez eux. C’est un fond d’épargne populaire. Pour un euro investi par un citoyen, la région abonde d’un euro, elle double la mise en puisant dans le budget global de la région, de 5 milliards d’euros. Ce fond d’investissement que je propose il atteindra à terme près d’un milliard d’euros sur l’ensemble du mandat qui feront des capacités d’investissement directement pour les entreprises.

Vous savez je viens du monde de la PME, je travaillais dans des entreprises et pour des entreprises avant de faire de la politique et j’ai une conviction, c’est qu’on peut ressortir de cette crise plus fort ensemble s’il y a un sentiment d’appartenance régionale. C’est ça qui nous manque. Qui est fier d’être Francilien dans notre région ? Qui a envie que notre industrie, nos entreprises locales ressortent plus fortes ? Ça manque d’appartenance, d’esprit de corps. C’est ça que je veux créer.

Il y a un point commun fort quand même : c’est le problème des transports. Tout le monde en convient c’est une galère quotidienne et une compétence de la région mais vous voulez la coupler avec la sécurité, qui ne dépend pas de la région, elle. Vous proposez une police régionale des transports. Concrètement ça veut dire quoi ?

Concrètement ça veut dire qu’il faut changer de braquet. L’insécurité dans les transports devient un sujet insupportable. 100% des femmes avouent s’être fait agresser au moins une fois dans leur vie dans les transports en commun. C’est insupportable ce constat. Donc soit on continue comme avant en disant ‘c’est l’Etat, c’est pas la compétence régionale’, soit on change de braquet. Selon moi si la région a la compétence des transports, elle doit aussi assurer la tranquillité et la sécurité des usagers. Je propose 500 recrutements au sein d’Île-de-France Mobilité (l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France) sur le mandat, en plus des forces de l’ordre nationales et des forces de sécurité de la SNCF et de la RATP. Mais surtout moi je veux de la coordination la dedans parce qu’on vous bien qu’il y a plusieurs acteurs différents. Le pilote dans l’avion, ça doit être la région. L’enjeu c’est la tranquillité des usagers, ce n’est pas une option, c’est un droit.

à lire aussi Elections régionales 2021 : les propositions des candidats pour la sécurité dans les transports

Les transports c’est aussi les rames, leur régularité, leur confort. Qu’est-ce que vous faites pour que le métro arrive bien à l’heure le matin et qu’il y ait de la place dedans ?

Il faut renouveler le matériel roulant, il faut investir dans les nouvelles lignes notamment en grande couronne et puis la ponctualité doit absolument être la priorité pour les prochaines années. Ca suffit de dire qu’on veut que les trains arrivent à l’heure et de ne jamais y parvenir. Il faut être beaucoup plus strict avec les opérateurs, la SNCF et la RAPT. Moi je veux déplafonner les pénalités, qu’il y ait une vraie pression de négociation. Ça aussi je le faisais dans ma vie d’avant. Il faut être beaucoup plus ferme. La ponctualité non plus, ce n’est pas une option.

Mais si on change aussi de mode vie, s’il y a plus de télétravail, si on lisse davantage les heures de pointe c’est aussi moins de fréquentation et donc moins de problèmes.

L’Île-de-France est aussi le plus grand désert médical du pays. Comment faire pour que chaque Francilien ait un médecin traitant, un pédiatre, un ophtalmo et n’attende pas six mois avant un rendez-vous ?

C’est un débat important parce que même si la région n’a pas la compétence santé, elle forme beaucoup de professionnels de santé et surtout, je veux que demain, elle ait la vision de l’aménagement de son territoire concernant son offre de soin. Aujourd’hui il y a une inégalité terrible pour l’accès au soin en fonction de là où vous habitez. Concrètement la région peut financer des maisons pluridisciplinaires de santé. Moi j’en propose plusieurs dizaines au début, notamment en grande couronne. Il faut aussi investir dans la recherche et développement. Il faut aider l’institut Gustave Roussy à se déployer par exemple. Mais c’est aussi la santé du quotidien qu’il va falloir repenser et remettre des médecins, des infirmiers au plus près des territoires et surtout, je l souhaite, déconcentrer, décentraliser l’offre hospitalière. Que tout ne soit pas autant concentré sur Paris.

A quelques jours du premier tour, Valérie Pécresse est donnée en tête des intentions de vote. Vous, Laurent Saint-Martin, que peu de gens connaissent en Île-de-France, pouvez-vous encore la dépasser ?

Je suis un Francilien d’adoption, j’ai grandi dans le Sud-Ouest avec un esprit de rugby dans mes veines. Quand on rentre sur le terrain c’est pour gagner, on ne se pose pas beaucoup d’autres questions. Quand on est fier de ses propositions et qu’on est sûr de ses forces, on est heureux de faire campagne. On le fait aussi avec une certaine joie de vivre, il faut sortir de la morosité. Moi je veux être la liste du retour des jours heureux, la liste des gens qui seront en terrasse ce soir pour le premier match des Bleus dans l’Euro. Je veux aussi porter cet espoir là d’une Île-de-France heureuse, joyeuse, optimiste et donc oui je considère qu’à partir du moment où il y a match, ça joue.