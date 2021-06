Régionales en Île-de-France : Valérie Pécresse mise sur la continuité

Trois caps, « sécurité, écologie et solidarité » et 5 grands piliers pour le prochain mandat, annonce Valérie Pécresse, candidate à sa succession à la tête de la région Île-de-France aux prochaines régionales, en conférence de presse ce mercredi. Zéro hausse d’impôts, l’intransigeance sur les valeurs de la République, le mot d’ordre « stop aux ghettos » pour la construction de logements sociaux – « on respectera la loi mais pas plus que la loi », prévient la présidente sortante -, une région "certifiée anticorruption", et enfin le fil rouge écologique pour lequel 1 euros sur deux sera dédié à la défense et l’amélioration de l’environnement. Le tout pour un budget de 26,5 milliards d’euros que la candidate financera en « bonne mère de famille ».

Valérie Pécresse : "Nous allons continuer et amplifier nos actions." Copier

La sécurité au quotidien

Premier grand cap de la candidate de la droite : la sécurité. Au quotidien, c’est dans les transports que Valérie Pécresse veut mettre le paquet. Elle promet le recrutement de 1.000 nouveaux agents (pour atteindre 4.000 en tout) au sein de la police régionale des transports. 100 maîtres-chiens viendront également renforcer les effectifs actuels.

Dans les quartiers, la présidente veut renforcer les polices municipales en participant au financement de leur équipement. Pour lutter contre les rixes, Valérie Pécresse propose l’utilisation de drones dès qu’un cadre légal aura été décidé. Près des lycées aussi, la vidéosurveillance sera développée avec la création d’un centre de supervision unique où les hommes derrière les caméras surveilleront tous les établissements d’un œil. A l’intérieur des lycées, les brigades régionales de sécurité seront doublées.

Pour les propriétaires de pavillons, la région financera à hauteur de 100€ à l’achat d’un système d’alarme et l’installation d’une vidéosurveillance dans les copropriétés (pas de montant précis pour ce dernier point).

Enfin, la sécurité passe aussi par la justice pour Valérie Pécresse qui regrette notamment que les peines de travaux d’intérêt général soient si longues être appliquées. Elle veut une agence régionale d’exécution pour que les délinquants exécutent leur peine dans les trois mois. Elle créera aussi 36 centres éducatifs fermés et une nouvelle prison régionale pour désaturer les centres pénitentiaires déjà existants.

La région à la relance

Après plus d’une année de crise sanitaire, Valérie Pécresse propose de dédier 5 milliards d’euros à la relance économique. Pour « relever nos entreprises et l’emploi » avec l’effacement de la dette Covid pour 7.000 TPE et PME franciliennes, la création de 30 « territoires de reconquête économique » qui bénéficieront d’aides plus avantageuses.

Alors que beaucoup de filières ont été très largement impactées par la crise également, Valérie Pécresse veut proposer 200.000 formations à des métiers qui recrutent. Les jeunes candidats à ces métiers pourront d’ailleurs bénéficier d’un « revenu jeunes actifs » de 4.000 euros par mois pendant 6 mois. Une façon de prôner « le travail et pas l’assistanat » dit Valérie Pécresse, en réponse aux propositions de certains de ses adversaires.

Le gros morceau : les transports

Après avoir consacré 18 milliards lors du mandat toujours en cours à sa compétence principale, les transports, Valérie Pécresse veut amplifier encore l’effort, en consacrant 24,6 milliards d’euros à poursuivre le doublement du réseau (Grand Paris Express, prolongation des lignes), le renouvellement des rames (500 nouveaux métro et RER annoncés), le remplacement de la flotte de bus par des véhicules propres, le développement des transports de banlieue à banlieue, etc.

Mais la candidate de la droite promet aussi désormais « un bouclier tarifaire » pour les usagers des trains. « Aucun trajet à plus de 4euros, que vous traversiez l’Île-de-France de bout en bout ». Pour les abonnés, il y aura désormais un remboursement automatique et graduel en cas de retards récurrents, branche par branche !

Côté route, Valérie Pécresse annonce doubler le nombre de Véligo en location, le maintien du chèque de 500 euros pour l’achat d’un vélo électrique et des parkings vélos dans toutes les gares et les lycées.

Pour les automobilistes, un referendum sur la fermeture d’une voie du périphérique, voie dédiée aux véhicules propres et aux covoiturages.

Une région « propre, nature et zéro carbone »

Ça deviendra le fil rouge du prochain mandat : l’écologie. Valérie Pécresse verdit sa politique en promettant qu’un euro sur deux sera désormais dépensé pour financer des mesures en faveur de l’environnement. Concrètement par exemple, la région offrira 6.000€ aux conducteurs pour changer de voiture. Une carte de 100 points noirs du bruit permettra d’identifier les zones où agir en priorité en installant des enrobés phoniques par exemple, des buttes anti-bruit (construites avec les gravas du Grand Paris).

A la source, la candidate veut tripler la production d’énergie renouvelable. Pour lutter contre les dépôts sauvages, elle dédiera 20 millions d’euros au nettoyage des plaines et à la construction de déchetteries.

La solidarité et le cadre de vie des Franciliens

Dernier cap du programme de Valérie Pécresse, la solidarité et la lutte contre les fractures sociales passera par la création d’une banque régionale des jeunes. Elle prêtera 20.000 euros sans caution aux étudiants. Par la création d’une réserve éducative d’enseignants retraités pour du soutien scolaire dans les lycées et une aide au permis de conduire de 1.300 euros.

Pour améliorer le quotidien des Franciliens, la candidate promet également la création d’une brigade régionale de réparation rapide des ascenseurs chez les bailleurs, une mutuelle régionale pour diminuer les frais de santé de 30%, et l’installation d’une maison de santé dans toutes les villes de plus de 10.000 habitants.

Côté culture pour finir, Valérie Pécresse propose un passe navigo culture offrant des réduction dans 200 monuments, lieux culturels.

Valérie Pécresse : "J'ai voulu gérer en bonne mère de famille". Copier

Une gestion « en bonne mère de famille »

Tout cela donc, pour 26,5 milliards d’euros. Un programme ambitieux mais que la présidente actuelle sait comment financer. Comme elle le fait déjà dit-elle, « en bonne mère de famille ». Valérie Pécresse se vante notamment d’avoir déjà fait 400 millions d’euros d’économies de fonctionnement par an, en déménageant le siège de la région à Saint-Ouen par exemple, au lieu de louer plusieurs grands hôtels particuliers au loyer exorbitant dans Paris. La mise en concurrence des lignes de bus permettra également des économies importantes, conclut la candidate.