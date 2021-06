Régionales en Normandie: "Je reste très humble au soir du 1er tour" déclare Hervé Morin.

Hervé Morin sort favori au lendemain du 1er tour des élections régionales en Normandie. Le président centriste de la région a obtenu ce dimanche près de 37% des voix (36,86%), loin devant le RN Nicolas Bay 19,86%. 3ème: Mélanie Boulanger pour le PS Europe Ecologie les Verts 18,37%. Puis Laurent Bonnaterre soutenu par LREM 11,07%. Le communiste Sébastien Jumel ne franchit pas la barre des 10% (9,64%). Ce dernier ne peut donc pas se maintenir au second tour.

On a fait ce qu'on avait dit. Hervé Morin

"L'abstention montre qu'il y a une question démocratique majeure de confiance" jugeait ce lundi sur France Bleu Hervé Morin. Le président centriste sortant de la région Normandie déclarait ce lundi sur France Bleu: "On a fait ce qu'on avait dit et on a aujourd'hui une économie régionale qui se porte mieux. On a un projet en matière de santé, de soutien à la sécurité". Par rapport aux résultats Hervé Morin dit rester "très humble au soir du 1er tour, le sujet c'est le soir du second tour. Nous avons un bilan, un projet, nous avons la passion de la Normandie, nous n'avons pas d'accords d'appareils, nous avons la même liste au second tour."

