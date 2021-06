Régionales en Normandie : Laurent Bonnaterre (LREM) assure qu'il se maintiendra "probablement" au 2nd tour

Hervé Morin est sorti favori au lendemain du premier tour des élections régionales en Normandie. Le président centriste de la région a obtenu dimanche près de 37% des voix (36,86%), loin devant le RN Nicolas Bay 19,86%.

Mélanie Boulanger pour le PS - Europe Ecologie les Verts arrive ensuite avec 18,37%. Puis Laurent Bonnaterre soutenu par LREM 11,07%. Le communiste Sébastien Jumel ne franchit pas la barre des 10% (9,64%). Ce dernier ne peut donc pas se maintenir au second tour.

On espère toujours faire plus quand on se présente à une élection — Laurent Bonnatonerre

Laurent Bonnaterre (LREM) a assuré sur France Bleu dès dimanche soir qu'il se maintiendrait "probablement" au 2nd tour : "On espère toujours faire plus quand on se présente à une élection, on se présente pour la gagner. Je suis très inquiet de la participation qui est très faible."

Et d'ajouter : "Nous sommes qualifiés pour le 2nd tour ce qui est une bonne nouvelle. Nous allons observer les forces en présence, voir ce qui se passe. Il n'y a pas de volonté RN en Normandie et c'est une bonne nouvelle ". Quand on lui demande s'il se maintiendra au second tour, il répond : "Probablement".

Et de préciser : "La logique quand on fait 12% c'est de continuer la campagne. On prendra la décision collectivement." Avant de conclure : "Si les Normands se mobilisent ce dimanche, le second tour peut être très différent."

