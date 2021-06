Régionales en Normandie: "Le grand gagnant n'est pas Hervé Morin mais l'abstention" réagit le RN Nicolas Bay

Hervé Morin sort favori au lendemain du 1er tour des élections régionales en Normandie. Le président centriste de la région a obtenu ce dimanche près de 37% des voix (36,86%), loin devant le RN Nicolas Bay 19,86%. 3ème: Mélanie Boulanger pour le PS Europe Ecologie les Verts 18,37%. Puis Laurent Bonnaterre soutenu par LREM 11,07%. Le communiste Sébastien Jumel ne franchit pas la barre des 10% (9,64%). Ce dernier ne peut donc pas se maintenir au second tour.

Nous sommes la principale force d'opposition. Nicolas Bay

"C'est très inquiértant car cela fragilise la légitimité de ceux qui seront élus" juge le candidat RN Nicolas Bay ce lundi sur France Bleu à props de l'abstention au 1er tour des élections régionales. "J'invite les électeurs au sursaut et à ne pas laisser les autres choisir à leur place. Les choix qui seront faits dimanche prochain engagent notre région et nos 5 départements normands pour les 5 prochaines années. On a un électorat populaire et c'est lui qui dans un contexte de forte abstention se mobilise le moins. Maintenant le RN arrive en 2ème position, nous sommes la principale force d'opposition et la principale alternative à Hervé Morin".

