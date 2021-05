Elections régionales en Normandie : les propositions principales des candidats

Hervé Morin : "Le bien vivre au quotidien en Normandie"

A la tête de la région depuis 2015, le candidat de la droite et du centre Hervé Morin veut continuer le travail entamé lors de son premier mandat. En premier lieu, sa "révolution de la mobilité" : le président sortant veut financer avec l'Etat 235 millions d'euros pour sauvegarder les "petites lignes" de la région. Le chantier de modernisation de la ligne Paris-Granville et des études sur la ligne nouvelle Paris-Normandie sont aussi à son programme. La majorité sortante souhaite soutenir des grands projets routiers, comme les contournements de Cherbourg et de Rouen. Enfin, sur le numérique, l'objectif est d'avoir un territoire 100% connecté au très haut débit d'ici 2024.

Parmi les autres propositions :

Concernant la jeunesse, Hervé Morin veut continuer à développer l'apprentissage, accueillir un nouvel établissement d'enseignement supérieur par an en Normandie, et permettre à tous les lycéens normands d'être équipés d'un ordinateur portable en 2023

Le fonds d'investissements public 100% normand Normandie participations doit devenir actionnaire de référence de cent entreprises remarquables, pour les aider à se développer

Soutien au mix énergétique, avec la mise en service d'une ferme hydroliennes au large du Cotentin en 2023 et le développement de la filière de l'éolien en mer (à travers les usines cherbourgeoise LM Wind Power et havraise Siemens-Gamesa)

Laurent Bonnaterre : "Pour une Normandie attractive"

"Notre Normandie a énormément d'atouts, et elle mérite d'être plus connue et plus attractive", explique Laurent Bonnaterre, tête de liste soutenu par la majorité présidentielle. Parmi ses priorités, la formation et la jeunesse, afin de conserver ou faire revenir les jeunes en Normandie pour y travailler. Le candidat souhaite aussi profiter de l'élan lié au télétravail, avec ces Parisiens notamment qui sont venus s'installer dans la région. Enfin, Laurent Bonnaterre veut jouer la carte de la santé de proximité, en favorisant l'installation de médecins généralistes accessibles à moins de vingt minutes de chaque Normand et en consacrant huit millions d'euros par an pour installer 100 nouveaux médecins salariés dans la région

Parmi les autres mesures :

Création d'une enveloppe budgétaire qui viendra en soutien et en appui des initiatives locales afin de consacrer huit millions d’euros par an pour mieux protéger les Normands : vidéoprotection, équipement et véhicules des polices municipales ou encore rénovation de locaux

Assurer le "dernier kilomètre", avec la création de lignes de bus de nuit et l'installation de véhicules en libre service pour que plus aucun Normand ne se trouve isolé ou sans transport

Mise en place d'un numéro unique "Allô Normandie" pour que tous les Normands puissent joindre, chaque jour, par téléphone, un élu de la région

Mélanie Boulanger : "La gratuité des transports pour les jeunes et les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans"

La chef de file des socialistes et écologistes pour les régionales en Normandie Mélanie Boulanger l'a rappelé le 16 avril dernier lors d'un déplacement à Caen sur le thème des transports. Elle promet la gratuité des transports pour les moins de 26 ans. La maire socialiste de Canteleu souhaite aussi la gratuité des transports pour les collégiens et lycéens normands. "Cela représente environ 110 euros par an et par famille", indique la tête de liste. Une mesure évaluée à 1,5 million d'euros par an pour la région. Concernant les transports, la liste socialiste et écologiste "La Normandie nous rassemble" propose la réouverture de petites lignes comme Caen-Flers ou Bréauté- Notre Dame de Gravenchon.

Parmi les autres propositions :

Augmenter le nombre de places de formation dans les Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi)

Mise en place d'une conférence climat régionale regroupant habitants, associations, entreprises et pouvoirs publics, dans l'optique d'accélérer la transition écologique

Développer une "culture de la sécurité industrielle à l'échelle de la Normandie", avec notamment un système d'alerte SMS normand et une sensibilisation régulière des habitants aux risques

Sébastien Jumel : "La région qui prend soin"

La santé de proximité est un des grands axes du candidat de la liste de rassemblement des communistes et des insoumis Sébastien Jumel. Il propose en particulier, dès son élection, de conduire une délégation chez les ministre de la Santé avec du personnel et des élus pour demander "un plan Marshall de rattrapage" d'investissements pour l'hôpital en Normandie. Il entend former plus de soignants dans les Instituts de formation d'aides-soignants (Ifas) et d'infirmiers (Ifsi). Sébastien Jumel propose de créer 200 postes de médecins salariés en région, en s'appuyant sur les expériences locales, pour lutter contre les déserts médicaux. Face au manque de spécialistes, le candidat LFI-PCF demande plus de places en faculté dentaire.

Parmi les autres propositions :

"Un plan massif d'amélioration" pour les transports, en investissant dans les pôles multimodaux, en étant à l'écoute des usagers à travers les comités de lignes et en développant le fret ferroviaire ; gratuité des transports pour les jeunes, des ponts de Tancarville et de Normandie

Politique de relance industrielle en valorisant le "made in Normandie"

Mise en place d'un "schéma pour l'autonomie de la jeunesse", avec une allocation d'autonomie jeunesse

Stéphanie Kerbrarh : "Redonner la parole aux Normands"

C'est un peu l'invitée de dernière minute dans la course aux régionales en Normandie : la député de Seine-Maritime Stéphanie Kerbrarh, à la tête d'une liste dissidente dans le camp macroniste. La candidate de la liste "Pour vous, avec vous" doit proposer dans les jours qui viennent un programme d'actions tourné autour de trois priorités : une Normandie qui rime avec dynamisme économique, environnement et qualité de vie, et démocratie, protection et sécurité. Stéphanie Kerbrarh souhaite "orienter le développement économique vers les secteurs d'avenir et de la transition écologique, afin d'offrir à la jeunesse des emplois de qualité". La candidate veut aussi "défendre les paysages normands", en particulier les clos-masure. ces fermes spécifiques du Pays de Caux, et œuvrer pour un meilleur traitement des eaux et des déchets "en cherchant toujours le moindre coût pour les citoyens".

Nicolas Bay : "Mettre fin au gaspillage de l'argent public"

La liste Rassemblement national "Faire gagner la Normandie" de Nicolas Bay souhaite "réduire les frais de fonctionnement" de la région, avec la mise en place d'un audit "Ressources humaines pour une gestion optimale de la masse salariale", indique le programme de la liste. Par ailleurs, le candidat RN compte diminuer les dépenses de communication, en supprimant le magazine régional, le forum "Normandie pour la Paix" et certains événements jugés "publicitaires". Par ailleurs, Nicolas Bay prône un "patriotisme économique régional", en favorisant notamment dans la commande publique les entreprises et le monde agricole normands.

Parmi les autres propositions :

Engager "un bras de fer avec la SNCF et l'Etat" pour que la Normandie ne soit plus la grande oubliée des investissements en matière de transports"

Organiser un moratoire sur les projets éoliens en cours ; création d'un fond pour le développement de l'hydrolien, de l'hydrogène et de la méthanisation ; appui renforcé au nucléaire, en soutenant les projets d'EPR en cours

Défendre "l'identité et le mode de vie normands", en aidant à la création de maisons de santé dans les déserts médicaux ou encore en lançant un projet de parc à thème retraçant l'histoire de la Normandie des Vikings au Débarquement

Pascal Le Manach : "Faire entendre le camp des travailleurs"

Le parti Lutte ouvrière est représenté par Pascal Le Manach, ouvrier sur le site automobile Renault de Cléon près de Rouen. "Je veux faire entendre le camp des salariés, des chômeurs, des retraités. Contrairement aux grands partis, nous ne ne pensons pas que ces élections changeront quoi que ce soit à notre sort de travailleurs. Pour les politiciens, ces élections ont des enjeux importants en terme de carrière ou de relation avec la bourgeoisie locale", explique Pascal Le Manach. L'ouvrier veut mettre en avant "un programme de lutte" pour répartir le travail existant "entre tous sans diminution de salaire". Il prône aussi "l'augmentation des salaires, des retraites, et des allocations et les garantir en les indexant sur le coût de la vie". L'ouvrier souhaite que les travailleurs "imposent leur contrôle à toutes les entreprises".