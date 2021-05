Régionales en Nouvelle-Aquitaine : Eddie Puyjalon (LMR) prône la "défense du monde rural"

Parmi les candidats aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine, Eddie Puyjalon se pose en défenseur de la ruralité avec le soutien du député béarnais Jean Lassalle. Il veut aussi que les villes moyennes soient plus développées qu'elles ne le sont actuellement.

En vue des élections régionales qui auront lieu les 20 et 27 juin prochain, Eddie Puyjalon se veut le défenseur de la ruralité en Nouvelle-Aquitaine. La tête de liste du Mouvement de la ruralité fait campagne et il est soutenu le député béarnais et ancien candidat à l'élection présidentielle Jean Lassalle. Eddie Puyjalon explique qu'il tracte souvent en ville car il veut "convaincre que les urbains à propos de la métropolisation qui n'est pas une bonne chose mais aussi du fait qu'il faut réinvestir les villes moyennes. Il y a également la défense du monde rural en tant que tel que nous défendons car nous vivons dans un monde où il y a un agribashing, un pêche-bashing avec des traditions attaquées par des modèles qui nous arrivent parfois de l'étranger".

Jean Lassalle (à gauche) et Eddie Puyjalon (à droite). © Maxppp - PHOTOPQR/LA MONTAGNE/MAXPPP

Il estime que les villes moyennes comme Guéret, Brive, Libourne doivent être armées pour garder leurs habitants "surtout ceux qui ont fait le choix, après la Covid, de vivre à la campagne. On veut leur permettre de vivre dans un cadre agréable et qu'ils aient du travail à proximité". Pour l'instant, Eddie Puyjalon est crédité de 2% des intentions de vote, selon notre sondage Ipsos pour France Bleu et France 3 pour ces élections.