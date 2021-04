Elections régionales en Nouvelle-Aquitaine : la ministre Geneviève Darrieussecq lance sa campagne à Bordeaux

"L'union fait la région". C'est avec ce slogan que Geneviève Darrieussecq est venue à Bordeaux ce 16 avril lancer sa campagne pour les élections régionales en Nouvelle-Aquitaine.

L'ancienne maire de Mont-de-Marsan et actuelle ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, qui s'est dite "charnellement attachée" à la région, va conduire la liste LREM-MoDem. Parlant d'une "envie intacte et d'une détermination à toute épreuve", Geneviève Darrieussecq a dit vouloir construire "une région des équilibres entre les métropoles, les villes moyennes et les zones rurales. Actuellement, il y trop de différences et de fractures en termes de développement, en termes sociétal, en termes environnemental." La ministre a également précisé vouloir "construire ces équilibres" avec les élus locaux que sont "les maires, les présidents d'intercommunalité et les élus départementaux."

Tête de liste dans son département natal des Landes, Geneviève Darrieussecq se rendra à partir de la semaine du 19 avril dans chacun des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine pour présenter ses têtes de liste. Le député girondin Florent Boudié (LREM) sera le porte-parole de sa campagne.

Construire une région "des équilibres"

Rare ministre à se porter candidate pour ces élections régionales 2021, Geneviève Darrieussecq se défend de partir avec un handicap. "Je suis membre d'un gouvernement, et je ne vais pas m'en cacher. Je l'assume, c'est une grande fierté", affirme-t-elle. "Je suis dans un beau ministère régalien, celui des Armées. Tous les jours, je rencontre des hommes et des femmes qui portent haut les couleurs de notre pays et les valeurs de l'engagement, de la solidarité. Je suis en phase depuis toujours avec ces valeurs, et je veux les porter au sein de cette région."

Contrainte de faire campagne presque exclusivement sur internet à cause de la crise du Covid-19, Geneviève Darrieusseucq organisera des "live réguliers" sur un site dédié, live.darrieussecq2021.fr. Il sera actif à partir de ce dimanche 18 avril, à 20h.

Les élections régionales, repoussées une nouvelle fois la semaine dernière, auront lieu les 20 et 27 juin. Les autres candidats en Nouvelle-Aquitaine sont notamment le président sortant Alain Rousset (PS), Nicolas Florian (LR), Nicolas Thierry (EELV) et Edwige Diaz (RN).