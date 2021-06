Régionales en Nouvelle-Aquitaine : il n'y aura pas de fusion entre Alain Rousset et les écologistes

Le socialiste Alain Rousset et l'écologiste Nicolas Thierry n'ont pas trouvé d'accord pour le second tour.

Ils étaient parvenus à un accord il y a six ans entre les deux tours des élections régionales pour constituer une majorité rose et verte. Durant six ans, l'écologiste Nicolas Thierry avait donc occupé un poste de vice-président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine présidé par le socialiste Alain Rousset. En cette année 2021, l'alliance a explosé. Crédité de 12% des suffrages lors du premier tour ce dimanche, Nicolas Thierry et ses amis écologistes ont poussé leurs pions en entamant les négociations avec les représentants d'Alain Rousset.

C'est une relation politique, pas une question comptable.

"Il n'a même pas été question du contenu du programme, affirme une source proche du président sortant. Comme ils ont fait deux fois plus qu'il y a six ans, ils ont réclamé le double de postes, 32 au total. C'était pour nous inacceptable". La discussion s'est donc arrêtée là selon les socialistes.

Dans un communiqué, Alain Rousset affirme : "Je ne conçois pas la politique régionale comme une simple question de partage de postes. C'est une relation politique, pas une question comptable". Selon nos décomptes, Alain Rousset a besoin de recueillir 33% des suffrages au second tour pour obtenir une majorité au conseil régional. Il a obtenu dimanche soir 28,6% des voix.

Nicolas Thierry, de son côté, n'a pas encore réagi. Il devrait le faire dans la soirée de ce lundi.