Régionales en Nouvelle-Aquitaine : Nicolas Thierry suspend sa campagne en présentiel

Le candidat écologiste aux prochaines élections régionales annonce ce jeudi qu'il stoppe sa campagne en présentiel et demande au président sortant Alain Rousset d'en faire de même.

Au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron d'un nouveau confinement national, le candidat écologiste aux prochaines élections régionales (13 et 20 juin) Nicolas Thierry recevait ce jeudi le soutien de Benoît Hamon. L'ancien candidat PS à la présidentielle de 2017 n'était pas à Bordeaux car considéré comme cas contact. C'est de chez lui qu'il a confirmé son choix d'appuyer les candidats écologistes car "il est temps d'avoir de vraies majorité écologistes à la tête des Régions". "Il ne suffit pas d'habiller en vert les politiques précédentes", a-t-il insisté.

Il ne faut pas ajouter à la crise sanitaire la confusion démocratique.

Nicolas Thierry en a profité pour annoncer qu'il suspendait sa campagne en présentiel afin de respecter les consignes sanitaire. "Nous devons être exemplaires, a-t-il affirmé. Et nous demandons solennellement à Alain Rousset dont tout le monde sait qu’il est candidat à sa réélection de ne pas jouer sur l’ambiguïté et de ne pas mélanger les casquettes de candidat et de Président. Nous prenons nos responsabilités en suspendant notre campagne physique. Qu’il prenne les siennes en faisant de même. Nous vivons des temps difficiles. Il ne faut pas ajouter à la crise sanitaire la confusion démocratique".