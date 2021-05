Régionales en Nouvelle-Aquitaine : " Sachons nous rassembler face au risque de populisme d'extrême droite"

Florent Boudié s'inquiète de la place de l'extrême droite en France en général et en Nouvelle-Aquitaine en particulier. Un sondage Ipsos réalisé pour France Bleu et France 3 donne la liste du Rassemblement National devant celle du Modem-LREM dans les intentions de vote au premier tour. Le député et tête de liste de Gironde voit dans ce sondage, un socle fort et constant autour de Geneviève Darrieussecq, c'est un encouragement à continuer ajoute Florent Boudié, mais il appelle également les membres des familles politiques de la droite sociale, de la démocratie chrétienne et de la sociale démocratie à se rassembler pour agir

La question n'est pas de savoir si il faut des fronts républicains, c'est de savoir si les forces modérées de ce pays sont capables de se rassembler