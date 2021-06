Régionales en Nouvelle-Aquitaine : "une remontada de 10 points d'Edwige Diaz, ça serait une énorme surprise"

Les habitants de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine se déplaceront-ils plus massivement pour le second tour des élections régionales et des départementales ce dimanche ? Malgré les appels à voter qui se sont multipliés entre les deux tours, le politologue Jean Petaux a des appréhensions : j'ai peur que les appels à voter ne suffisent pas à mobiliser une population qui s'interroge beaucoup, à la fois sur le sens du vote et sur les collectivités territoriales

Pour les régionales, Jean Petaux estime que la candidate du rassemblement national arrivée deuxième derrière le président sortant, Alain Rousset, aura du mal à refaire son retard

Une remontada de 10 points d'Edwige Diaz, ça serait une énorme surprise

La campagne du second tour a vu échouer les tentatives de rapprochement entre la liste du président sortant, Alain Rousset, et son rival écologiste, Nicolas Thierry. Pour le politologue, il faudrait qu'Alain Rousset atteigne au moins 38% pour avoir une majorité claire en s'appuyant sur les socialistes.