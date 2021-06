Régionales en Occitanie : "Aux jeunes mobilisés pour le climat, votez pour nous", Antoine Maurice (EELV)

Fort de son succès aux élections municipales de Toulouse en 2020, où la liste écolo-insoumise-citoyenne Archipel Citoyen avait tenu la dragée haute au camp Moudenc, Antoine Maurice (EELV) fait cavalier seul pour ces élections régionales. Et le natif de l'Isle-Jourdain (Gers) mesure chacun de ses propos.

Vous n'avez pas souhaité réagir suite à la polémique sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui sous-entend qu'il y a un lien entre les attentats, comme ceux de Merah, et les élections. Pourquoi ?

Je ne partage pas les excès de Jean-Luc Mélenchon. Il a été ambigu, il faut être clair par rapport au terrorisme dont on sait qu'il s'attaque toujours à la démocratie au moment justement des élections. À Toulouse, on le sait largement. . Je condamne tout autant les appels au meurtre qui ont suivi avec à la vidéo du rappeur Papacito. Et donc, je crois qu'en ce moment, justement, on a besoin d'apaisement et je souhaite justement porter cet apaisement pour pouvoir rassembler dans la clarté aujourd'hui politique.

Dans ce contexte, j'imagine que vous êtes bien content de ne pas avoir fait alliance avec la France Insoumise dès le premier tour à ces élections régionales.

Je pense que le sujet ne se pose pas en ces termes. Les élections régionales, c'est autre chose. En tous les cas, je suis fier, au niveau des régionales, d'avoir rassemblé autour d'un projet justement clair parce que c'est la clarté qui rassemble et l'ambiguïté qui divise l'écologie.

Votre liste, l'Occitanie, naturellement, n'est créditée que de 10% des intentions de vote dans le sondage le plus récent. Comment pensez-vous renverser la tendance?

Un sondage, on le sait, ça n'est qu'une image, à un moment donné. Je suis bien placé pour savoir qu'un sondage ne fait pas l'élection. J'observe cependant que l'écologie compte et se maintient dans tous les sondages comme une force indispensable aujourd'hui à la victoire de l'arc humaniste. Et donc, on va poursuivre dans ces quinze derniers jours ce que l'on a porté depuis le début, c'est-à-dire des propositions concrètes sur les enjeux de santé environnementale, d'emploi. Parce que l'écologie aujourd'hui crée des emplois. Ou encore de la jeunesse pour répondre à son nécessaire besoin de soutien pour son existence et son émancipation.

Les jeunes, effectivement, choisissent l'écologie. Mais est-ce que les jeunes vous connaissent ?

Les jeunes, en tous cas, ils sont mobilisés. C'est la génération climat et le message que je veux leur dire "continuez cet engagement citoyen par un vote pour donner de la puissance dans vos attentes". Nous sommes le seul projet qui avons fait de la jeunesse, non pas quelques personnes en fin de liste, mais des personnes qui sont en début de liste pour exercer des responsabilités avec lesquelles nous avons co-construire des propositions sur l'alimentation, le logement, la mobilité, les métiers d'avenir. La jeunesse est en recherche de sens. Le sens, aujourd'hui, c'est le bulletin écologiste de d'Occitanie naturellement.

L'ancienne l'eurodéputé écologiste José Bové soutient officiellement Carole Delga et non pas vous. Est ce que c'est un coup dur pour votre campagne?

Je ne commente pas les débauchages individuels. Moi, ce qui m'importe, c'est le projet, le fond, le rassemblement de toutes celles et ceux qui ont envie de porter l'écologie dans cette région. Nous sommes nombreux.

Sur les langues régionales, vous proposez de renforcer l'apprentissage de l'occitan du primaire au lycée. Comment vous allez faire concrètement ?

Nous voulons en effet avoir une promotion et une diffusion, une protection de nos langues et cultures régionales pour combler les manques de l'Etat. De manière globale, j'ai envie de dire que c'est en mettant des moyens. Aujourd'hui, il n'y a que 0, 58 euros par habitant malgré les promesses de la présidente sortante. Nous voulons porter ce budget à 1 euro par an en faisant en finançant des contrats de langues pour encadrer dans le périscolaire avec des communes volontaires, en renforçant l'Office public de la langue occitane et de la langue catalane, par la signalétique, par un contrat d'objectifs et de moyens dans les médias, et en faisant valoir, bien sûr, auprès de l'Etat le droit à l'expérimentation de l'enseignement immersif dans les écoles publiques, suite évidemment au débat de la loi Molac. Nous, nous croyons à l'école bilingue, à l'enseignement immersif comme un levier, pas seulement de l'apprentissage de la langue, mais aussi de renforcement l'ouverture au monde.

Ne vaut-il pas mieux bien parler anglais que de bien parler l'occitan ?

Je pense qu'on ne peut pas se développer et s'ouvrir sans être ancré dans nos racines. C'est comme un arbre. Si vous coupez les racines, il meurt. Je pense que nous avons besoin de nous appuyer sur nos racines. Et justement, l'enseignement immersif a montré combien ça ouvrait davantage, y compris ensuite à d'autres langues et à l'international. Et je crois aussi que c'est un vecteur de développement économique important, comme au Pays basque. Nos langues et nos cultures peuvent être un levier puissant de lien, de renforcement de l'apaisement dont on a besoin et dont on parlait tout à l'heure, mais aussi de création d'emplois locaux et non délocalisables.

Vous parlez occitan, vous, Antoine Maurice ?

Justement, non. Je fais partie de ce qu'on appelle la vergougne. Je suis né en Gascogne et je suis né dans un pays, comme tous les pays d'Occitanie, où l'on a voulu taire ces langues et où on en avait honte. Moi, j'ai vu mes grands-parents, mes parents, me parler des mots d'occitan en disant que c'est du patois, on l'a laissé tomber. Je veux redonner la fierté de nos langues. Et justement, je suis un enfant dont on a voulu taire les racines et qui veut les retrouver avec l'ensemble de la population.