Régionales en Occitanie : "C'est un échec", reconnaît Jérôme Talon, tête de liste LREM dans le Gard

La majorité présidentielle ne sera pas présente au second tour en Occitanie. Jérôme Talon, co-référent La République en Marche dans le Gard, reconnait un échec. Il était l'invité de France Bleu Gard Lozère ce lundi matin pour une matinale spéciale élections régionales et départementales.

Avec 8,78% des suffrages, la majorité présidentielle, et son candidat Vincent Terrail-Novès, ne peut pas se maintenir au second tour des régionales en Occitanie. "C'est un échec , clairement il faut reconnaitre les choses comme elles sont, assume Jérôme Talon, tête de liste la République en Marche dans le Gard pour les régionales, invité de France Bleu Gard Lozère ce matin. On visait les 10% pour ancrer la majorité présidentielle au niveau local. les électeurs ont fait un autre choix. Carole Delga a su capitaliser sur son nom et son action. Après je préfère largement avoir Carole Delga en tête devant le Rassemblement National que l'inverse."