Régionales en Occitanie : "On est les seuls à pouvoir incarner une alternance crédible", Aurélien Pradié (LR)

Aurélien Pradié fait partie des trois candidats qualifiés pour le deuxième tour des élections régionales en Occitanie. Le député du Lot, tête de liste LR/UDI, recueille près de 12% des suffrages lors de ce premier tour selon les estimations de l'institut Ipsos Sopra Steria. Il est devancé par Carole Delga, la présidente socialiste sortante, qui flirte avec les 40% et par Jean-Paul Garraud qui recueille un près de 23% des suffrages. Le député du Lot assure qu'avec les candidats de sa liste, ils sont désormais les seuls à pouvoir incarner une alternance crédible en Occitanie.

"Le Rassemblement National perd dix points par rapport aux estimations qui étaient les leurs. Ils étaient annoncés comme les grands victorieux de ce premier tour et ils dévissent nettement. C'est pour eux un échec parce que je pense que progressivement les habitants de notre région ont compris que derrière les candidats du Rassemblement National, il y avait des femmes et des hommes qui étaient des parachutés et qui n'avaient aucun projet pour notre territoire. Nous le voyons ce soir, le Rassemblement National ne gagnera pas cette Région."

Aurélien Pradié, tête de liste LR/UDI, réagit au score du Rassemblement National lors de ce premier tour des élections régionales en Occitanie Copier

La main tendu à tous les électeurs, notamment de la droite populaire et du centre

Aurélien Pradié appelle désormais tous les électeurs et notamment ceux de la droite populaire et du centre à se tourner vers sa candidature et celle de ses 183 collègues pour le deuxième tour de ces élections régionales, dimanche prochain, le 27 juin.

"Au second tour, je dis aux électeurs, y compris à ceux de Monsieur Terrail-Novès que je salue de manière républicaine : vous savez dans la vie politique on gagne et on perd des élections. Cela m'arrivera d'en perdre, ça m'est arrivé et donc je salue ceux qui ne sont pas qualifiés pour le deuxième tour. Mais Je dis à leurs électeurs, au deuxième tour, les seuls qui peuvent peser dans l'opposition à Carole Delga, c'est moi et la droite républicaine."

Le député du Lot assure que "l'on sait désormais que le Rassemblement National ne sert à rien dans une assemblée régionale. D'ailleurs, ils ont perdu plus de 10 points par rapport aux estimations des sondages. Ils n'apporteront pas de solutions. Les seuls qui demain, dans l'hémicycle de la Région, peuvent dire à Carole Delga qu'elle n'a pas le monopole sur tous les sujets, c'est la droite républicaine et le centre. Donc je tends la main à tous les électeurs pour leur dire que désormais, au deuxième tour, c'est derrière ma candidature et celle de mes 183 collègues qu'il faut se tourner".