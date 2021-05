Régionales en Occitanie : France Bleu organise un grand débat ce mardi soir

A l'occasion des élections régionales, qui se tiendront le 20 et 27 juin prochains, France Bleu vous propose mardi soir un grand débat en direct de nos studios à Toulouse. Six des neuf candidats à la présidence de la région Occitanie tenteront de vous convaincre à partir de 19 heures.

Santé et transports

Durant une heure, le débat sera à suivre en simultané sur les antennes des quatre radios locales du réseau France Bleu dans la région : France Bleu Occitanie, France Bleu Gard-Lozère, France Bleu Hérault et France Bleu Roussillon. L'événement sera également à vivre en Facebook Live ainsi que sur nos réseaux sociaux.

Les échanges et les propositions des candidats s'articuleront autour de deux thématiques d'actualité : la santé, avec la crise sanitaire et les questions de désertification médicale ainsi que les sujets liés à la mobilités et aux transports avec, notamment, les projets de lignes à grande vitesse (LGV) Montpellier-Perpignan et Toulouse-Bordeaux.

Six candidats présents

Ce débat, consacré à la bataille électorale en Occitanie, donne le coup d'envoi de la campagne qui semble avoir du mal à décoller, plombée par un contexte sanitaire qui ne facilite pas les choses. Seront réunis autour de la table, la présidente sortante Carole Delga (PS). La deuxième force politique du Conseil Régional actuel, le Rassemble National, sera représenté par Jean-Paul Garraud. La droite et le centre sont représentés par deux candidats : Aurélien Pradié pour Les Républicains (LR) et Vincent Terrail-Novès soutenu par la La République En Marche (LREM). De leurs côtés, Antoine Maurice pour Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) et Myriam Martin pour La France Insoumise (LFI) représenteront les autres forces de gauche.

Trois autres candidats ne participeront pas à ce débat. Il s'agit de Jean-Luc Davezac candidat régionaliste et tête de liste de "Bastir Occitanie" ainsi que Malena Adrada pour Lutte Ouvrière (LO), et une liste citoyenne "Union Essentielle" emmenée par Anthony Le Boursicaud.