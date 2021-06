Régionales en Occitanie : "Il y a eu une abstention fautive" déplore Jean-Paul Garraud (RN)

Avec 57,8% des suffrages, la présidente sortante du conseil régional d'Occitanie, Carole Delga, devance de 34 points le candidat du Rassemblement National qui obtient 23,9% à l'occasion du second tour des élections régionales ce dimanche soir. Jean-Paul Garraud relativise cet écart et la victoire de Carole Delga : "Il y a plus de 65% d'abstention donc il faut donc bien relativiser. Je sais bien que Madame Delga marche sur l'eau actuellement, mais ce n'est qu'une flaque".

Jean-Paul Garraud dénonce "de gros problèmes avec ce scrutin et je pense en particulier à toutes ces professions de foi bulletins de vote qui n'ont pas été acheminés aux électeurs dans des conditions quand même absolument scandaleuses. Il faut relativiser aussi parce que le parti présidentiel est absent du second tour et il ne fait même pas 3% des inscrits, ce qui est quand même catastrophique pour ceux qui nous gouvernent. Et ça pose un problème de légitimité."

"Une abstention fautive"

Jean-Paul Garraud admet sa déception : "Quel que soit le sortant, en réalité, tous les présidents de région sortants ont été réélus. Et pourquoi tous ont ils été réélus? Parce qu'il y a eu une abstention fautive".

Outre l'abstention, la tête de liste du RN avance d'autres raisons pour expliquer son score comme les professions et bulletins de vote qui ne sont pas arrivés chez tous les électeurs. Il parle aussi de la confusion induite par le fait de devoir voter pour deux scrutins à la fois mais aussi de la division des voix à droite : "Les LR ont été un facteur de division [...] Je connais bien cet électorat [...] J'étais applaudi par l'UMP avant et maintenant, je suis là où je suis d'une façon naturelle. Donc, j'en appelle à tout cet électorat."

"Nous sommes la principale force d'opposition." Jean-Paul Garraud (RN)

Jean-Paul Garraud salue malgré tout des victoires pour le RN des cantons des Pyrénées-Orientales ou de l'Hérault : "Il y a des victoires ce soir, y compris pour nous. Mais c'est vrai que la présidente de région a rassemblé. Alors nous allons bien voir. Nous sommes maintenant la principale force d'opposition."