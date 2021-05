Régionales en Occitanie : l'ancien député européen José Bové affiche son soutien à Carole Delga

C'est ce qu'on pourrait appeler "une prise de guerre" de plus pour la présidente sortante Carole Delga. L'ancien agriculteur aveyronnais José Bové, député européen écologiste de 2009 à 2019, a annoncé publiquement jeudi 6 mai son soutien à la liste Occitanie en commun de la présidente socialiste sortante de la région, pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains. Il l'a expliqué lors d'une conférence de presse du mouvement Occitanie écologie, mené par Agnès Langevine, vice-présidente écologiste de la région.

Pour ces élections, José Bové ne soutiendra donc pas le candidat du parti Europe Écologie-Les Verts Antoine Maurice, qui s'était présenté aux élections municipales à Toulouse en 2020.

"Le mandat de Carole Delga m'a convaincu"

Et l'aveyronnais assume clairement son choix. "Je n'ai jamais été membre d'EELV. Je n'ai aucune obligation envers le parti. Le mandat de Carole Delga m'a convaincu. Au lieu de mettre en avant les conflits, on met en avant les solutions qui permettent de les éviter." dit il. Et évidemment l'argument qu'il met également c'est la nécessité de l'union face au risque de l’extrême droite. "C'est cette liste qui va permettre de lutter contre le RN. Cela n'est pas juste un discours moral."

Et José Bové ajoute qu'il militera pour plus de démocratie participative dans le prochain mandat en prenant exemple sur ce qui aurait pu être fait autour du projet d'autoroute entre Toulouse et Castres.