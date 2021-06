Régionales en Occitanie : "L'enjeu, c'était de faire diminuer les voix du Rassemblement national" C.Rivenq, LR

Christophe Rivenq, président LR d'Alès agglomération et tête de liste gardoise de la liste "Du courage pour l'Occitanie" d'Aurélien Pradié était l'invité de France Bleu Gard Lozère ce lundi matin. La liste des Républicains obtient 18,22 % des voix.

Aurélien Pradié, le candidat (LR) arrive en 3e position des élections régionales derrière la présidente socialiste sortante Carole Delga (57,7%) et Jean-Paul Garraud du Rassemblement National (24%). Pour Christophe Rivenq, la tête de liste gardoise, "l'enjeu, c'était de résister dans nos territoires, ce que nous avons fait et surtout, de faire diminuer les voix du Rassemblement national et ça , c'est gagné. _Le RN recule énormément dans cette région, même dans le Gard_. Globalement, il y a des motifs de satisfaction bien que bien sûr, nous aurions aimé remporter ces élections."

Le grand chelem pour les Républicains à Alès

Pour les départementales, les Républicains réalisent le grand chelem en remportant les trois cantons, dont celui d'Alès 1, détenu jusqu'ici par Jean-Michel Suau, élu au département depuis 1998. Avec son binôme Geneviève Blanc, la maire écologiste d'Anduze, il est battu de 27 voix (48,8%) par le duo Léa Boyer-Jean-Charles Bénézet, le maire de Saint-Christol-les Alès. (50,19% ). "C'est la très bonne surprise de ce scrutin dans le département se réjouit Christophe Rivenq. Ce grand chelem à Alès, je le prends comme une résultante du travail réalisé depuis des années sur le terrain."