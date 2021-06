Régionales en Occitanie : le RN en tête au premier tour, mais Delga gagnante au final, selon un sondage

Le candidat du RN Jean-Paul Garraud arriverait en tête au premier tour, mais la présidente socialiste sortante l'emporterait au second, dans tous les cas de figures, selon un sondage IFOP pour La Tribune et Europe 1.

Les élections régionales ont lieu les 20 et 27 juin.

A trois semaines du premier tour des élections régionales, le dimanche 20 juin prochain, un nouveau sondage annonce une victoire de Carole Delga, la présidente socialiste sortante de la région Occitanie, et candidate à sa réélection. Cette enquête menée par l'institut IFOP auprès de 1.003 personnes est publiée ce mardi 1er juin par La Tribune et Europe 1.

Il faut cependant noter que le Rassemblement National, avec son candidat Jean-Paul Garraud, est donné en tête au premier tour. Mais il ne parviendrait pas à obtenir les suffrages suffisants pour s'imposer au second tour et prendre la présidence de la région, malgré plusieurs cas de figures étudiés.

Au premier tour, Jean-Paul Garraud obtiendrait 30% des voix, devant Carole Delga (26%). Suivraient ensuite Aurélien Pradié (Les Républicains) avec 14%, puis le candidat En Marche Vincent Terrail-Novès avec 13%. L'écologiste Antoine Maurice est crédité de 10% des suffrages.

- Jean-Paul Garraud (RN) : 30% - Carole Delga (PS) : 26% - Aurélien Pradié (LR) : 14% - Vincent Terrail-Novès (LREM) : 13% - Antoine Maurice (EELV) : 10%

Plusieurs possibilités au second tour

Reste à savoir ensuite quelle sera la situation avant le second tour : les candidats qui le peuvent voudront-ils tous se maintenir ? Ou y aura-t-il fusion de listes ? Si les cinq candidats donnés à plus de 10% se maintiennent, les scores ne changeront guère selon l'IFOP, sauf pour Carole Delga et Jean-Paul Garraud, qui se retrouveraient alors à égalité avec 31% des voix chacun. La socialiste bénéficierait ainsi du report de la liste France Insoumise de Myriam Martin, éliminée au premier tour.

Mais ce scénario a peu de chances de se réaliser, car une fusion à gauche pourrait avoir lieu entre les listes de Carole Delga et d'Antoine Maurice. Dans ce cas, la présidente sortante l'emporterait avec 37% des voix, devant Jean-Paul Garraud, qui resterait à 30%.

Derrière, Vincent Terrail-Novès arriverait à se hisser à la troisième place avec 17% des voix, juste devant Aurélien Pradié (16%). Ce scénario semble le plus probable. L'enquête IFOP étudie aussi cependant la possibilité d'un retrait de la liste LREM au second tour. Carole Delga l'emporterait là aussi. Quant à la participation, elle ne serait que de 41% au premier tour, selon ce sondage IFOP.