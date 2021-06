Régionales en Occitanie : négociations tendues entre le PS et les écologistes

Y aura-t-il une alliance entre la présidente sortante du Conseil régionale Carole Delga et l'écologiste Antoine Maurice au second tour des élections régionales ? Pour le moment, rien de sûr, car les négociations sont très tendues. Carole Delga (PS) est arrivée largement en tête du premier tour, avec 39,57% des voix. Elle est donc en position de force pour négocier une éventuelle alliance avec l'écologiste Antoine Maurice, arrivé quatrième au premier tour, avec 8,84% des voix.

Des négociations au point mort

Les deux listes ont entamé des négociations dès le soir des résultats du premier tour, en vue d'une fusion, au moins partielle. Mais les discussions se sont rapidement tendues. Des divergences sur le fond du programme, mais aussi sur le nombre de places accordées aux écologistes d'Antoine Maurice sur la liste de Carole Delga pour le second tour. Selon les proches du candidat, la présidente socialiste proposerait six places; quand eux en réclament minimum sept pour pouvoir constituer un groupe au Conseil régional. Antoine Maurice s'est exprimé lors d'un déclaration sur la plate-forme Zoom cet après-midi, dans répondre aux questions des journalistes : "Le risque de voir l'Occitanie tomber dans l'escarcelle du rassemblement national, explique le candidat, ne semblait pas un risque avéré pour nous effacer dès le premier tour dans un scrutin à la proportionnelle à deux tours. De bonne foi, nous avons cru que nous nous retrouverions au second tour. Nous appelons à cette heure Carole Delga à la responsabilité (...) nous ne croyons pas qu'il soit bon d'envoyer un signal de vouloir gouverner seul. Notre porte reste ouverte, notre main reste tendue et peut encore être saisie. Et nous voulons croire à l'union et au rassemblement jusqu'au bout.

Carole Delga doit elle aussi prendre la parole vers 16 heures.