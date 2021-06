Régionales en Occitanie : Pour Aurélien Pradié, tête de liste RN, voter RN cela ne sert à rien

Fin de la campagne officielle pour le 1er tour des régionales ce vendredi minuit. Aurélien Pradié, (tête de liste régionale Du courage pour l'Occitanie) qui a lancé sa campagne dans le Gard, y est revenu pour la 7 e fois. Le député LR du Lot, accompagné de la tête de liste gardoise, Christophe Rivenq, était à Beaucaire, Saint-Gilles puis Nîmes (ils ont rencontré des maires et tenu meeting en soirée à Générac). Le trentenaire qui parie sur le renouvellement politique, "voter RN, c'est laisser la région à la sortante".

Voter RN cela ne sert à rien

A 35 ans, le député du Lot joue la carte du renouvellement politique. le candidat du rassemblement de la droite et du centre avec un "programme clair pour plus d'emplois, plus de sécurité et plus de justice sociale". Une bataille difficile pour les républicains qui n'arriveraient qu'en 3 e position (derrière la sortante Carole Delga et un RN qui virerait en tête). "Je viens dire aux citoyens du Gard que voter Jean-Paul Garraud, c'est permettre aux socialistes de conserver la région". Et Aurélien Pradié de conclure, "c'est le moment de faire confiance à une nouvelle génération pour mettre fin à 25 ans de socialisme".

Aurélien Pradié, tête de liste du Courage pour l'Occitanie. Copier

Les listes candidates