Régionales en Occitanie : soutenu par LREM, Vincent Terrail-Novès demeure "libre et indépendant"

Ce lundi 17 mai fixe la limite de dépôt des candidatures pour les élections départementales et régionales qui auront lieu dans un mois (20-27 juin). Soutenu par la majorité présidentielle, le tête de liste "Nouvel élan Occitan", Vincent Terrail-Novès, est l'invité de France Bleu Occitanie.

Est-ce que vous vous réveillez le matin en vous disant vous pouvez prendre la tête de la région ?

Je ne ferai pas toutes ces démarches si nous ne sommes pas constructifs et optimistes. Moi, je suis là pour gagner les élections. Avec une équipe dynamique, très variée, issue des territoires. Et donc nous faisons campagne pour gagner, bien sûr.

Vous êtes systématiquement présenté comme le candidat LREM à ces élections régionales. Ça vous agace ?

Ce n'est pas que ça m'agace mais, vous savez, si je suis soutenu par la majorité présidentielle - En Marche n'est pas la seule composante, je demeure quelqu'un de libre et d'indépendant. Je n'appartiens aucun parti. Je n'ai pas de carte de parti politique. C'est ma force.

J'ai quitté le parti Les Républicains il y a maintenant plus de quatre ans et donc je suis soutenu par différentes tendances. J'ai d'ailleurs investi des têtes de liste dans les départements qui viennent tantôt du Parti socialiste, tantôt plutôt de la droite. Et donc, cette pluralité se retrouve dans le combat que je mène, en tout cas dans la campagne que je fais sur le terrain pour exister, pour battre la socialiste sortant de Carole Delga

En tant qu'ancien membre des Républicains, est-ce que vous allez jouer la carte à droite ?

Non. Vous savez, on n'est pas dans un calcul parce que pour nous, les dogmes sont mis de côté. Le jeu des politiques politiciennes, ce n'est pas avec nous. Et ça, c'est justement notre force. Pour faire campagne, j'ai un programme, un projet qui répond aux compétences de la région. La première compétence de la région, c'est l'économie et l'emploi. Il s'avère que dans ce domaine là, les chiffres de la région ne sont pas bons. Et donc, je m'efforce avec mes équipes de proposer un projet qui permettra de relancer notre région. Après, on n'a pas de calculs, on agit très concrètement.

Il y a Jean-Paul Garraud pour le Rassemblement national, Aurélien Pradié pour les Républicains et vous, soutenu par La République en marche. Est-ce que cet éparpillement de la droite n'est pas un joli cadeau fait à Carole Delga ?

Je m'interroge au sujet de Carole Delga car en général quand des sortants se présentent à des élections, il y a des bilans de mandats. Pour le moment, je n'ai pas vu de document édité par la présidente de région sur son bilan. Parce qu'en réalité, elle a fait beaucoup de saupoudrage pendant le mandat. On ne peut pas dire que rien n'a été fait, mais cela a manqué de cap, de vision, de stratégie.

Mais moi, je ne suis pas là pour parler de mes concurrents. Je suis là vraiment pour porter un projet alternatif et un projet dans lequel nous croyons. Un projet qui est là pour servir les habitants de la région Occitanie. Une fois de plus, on n'est pas dans ces jeux de politiques politiciennes.

On a appris que votre père, Guy Novès, était sur votre liste dans l'Aude en position non éligible. Il vient vous apporter de la notoriété votre papa ?

Il vient d'abord apporter un clin d'œil au département de l'Aude qu'il affectionne particulièrement, et notamment au secteur de Leucate. Et puis, la tête de liste que j'ai investi dans le département de l'Aude et le maire de Fitou, Alexis Armengaud, avec qui nous entretenons des liens d'amitié. Et donc, c'est un clin d'œil à la fois sur le lien qui unit mon père avec ce territoire que sur l'amitié qu'il porte pour Alexis.

Vous présentez votre liste aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnalités locales à annoncer?

Oui, il y aura des personnalités locales d'abord sur la liste que je vais présenter. Nous serons une dizaine de maires du territoire parce que je pense que la réponse à la crise, elle doit venir du local. Et nous sommes déjà aux manettes, nous les maires. Nous, nous agissons pour nos habitants. Je pense justement que lorsqu'on agit pour les habitants, on a de la crédibilité dans les propositions que l'on fait.

Et puis, nous avons aussi des membres de la société civile qui sont impliqués. Je pense notamment à Guy Pressenda, qui est le président régional de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH), l’organisation professionnelle des restaurateurs et cafetiers.

Ce secteur est d'ailleurs un sujet très important. J'ai proposé de relancer l'économie et l'emploi dans notre région à travers justement le tourisme, qui représente la deuxième industrie de la région et qui nécessite d'être relancé parce qu'il y a aujourd'hui des difficultés dans ce secteur. Il réinventer le tourisme sur la base d'un art de vivre, puisse irriguer l'ensemble des territoires et les faire vivre.

Vous avez la sympathie de Jean-Luc Moudenc même si officiellement le maire de Toulouse soutient Aurélien Pardié (LR)...

J'ai des liens avec Jean-Luc Moudenc qui sont des liens de travail et d'amitié. Je suis son troisième vice-président à Toulouse Métropole et je lui ai toujours prouvé ma fidélité, ma constance, et ma loyauté.

Mais Jean-Luc Moudenc est membre du parti Les Républicains et donc il est normal qu'il soutienne le candidat de son parti. Moi, je suis dans une autre démarche qui est une démarche de large rassemblement à la fois avec des personnalités de gauche et de droite.

Auriez-vous préféré que Jean-Luc Moudenc travaille à un rassemblement entre vous et les LR ?

Une fois de plus, ça c'est le jeu des partis. Ce fameux jeu dont je me suis éloigné volontairement. Mais par ailleurs, il y a des élections présidentielles dans quelques mois maintenant. Et il me semble que pour ces échéances électorales les Républicains, n'ont pas voulu aller dans le sens du rassemblement. Chez nous, cela avait déjà été le cas à Toulouse l'an dernier pour les élections municipales.