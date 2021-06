Régionales en Occitanie : transports, environnement, santé… ce que proposent les principaux candidats

Il ne reste plus beaucoup de temps pour faire son choix avant le premier tour dimanche des élections régionales. Le scrutin oppose, en Occitanie, neuf listes et leurs programmes. À cette occasion, France Bleu vous propose de faire le tri entre les propositions des principaux candidats*.

A lire aussi - Régionales en Occitanie : les neuf listes candidates et leurs têtes de liste dans chaque département

Face au bilan et à la continuité défendus par la présidente sortante socialiste Carole Delga, Jean-Paul Garraud pour le Rassemblement National prône "un bouclier de sécurité et de défense des traditions" quand la candidate Insoumise Myriam Martin préfère défendre l’instauration d’un "bouclier social et sanitaire". A droite, Aurélien Pradié (Les Républicains) souhaite bâtir "un projet de souveraineté économique". L’économie c’est aussi "la grande priorité" de Vincent Terrail-Novès (majorité présidentielle) qui veut notamment tripler le budget consacré au tourisme. Enfin, les écologistes, par la voix de leur tête de liste Antoine Maurice, entendent convaincre sur la base d’un projet "global qui répond aux enjeux environnementaux et sociaux".

Environnement

Sans surprise, la défense de l'environnement est le fil rouge du programme de la liste "L'Occitanie Naturellement". Son chef de file, Antoine Maurice, voit l'écologie comme "la seule matrice des politiques publiques". En ce qui concerne la protection de la biodiversité, l'une des priorités du candidat EELV est de lutter contre l'artificialisation de sols "en réintroduisant des espèces protégées, en protégeant le patrimoine forestier, et en accompagnant le monde agricole" avec l'objectif de 50% d’exploitations en agroécologie en 2040.

Il propose aussi de ne plus verser un centime aux entreprises qui menacent l'environnement et de conditionner les aides régionales à l’élevage en fonction du respect du bien être animal. Il est rejoint sur ce point par la tête de liste de la France Insoumise Myriam Martin qui souhaite arrêter le financement de projets inutiles et se concentrer sur l'agriculture bio. Plus globalement, le candidat écologiste veut mettre le paquet dans la transition écologique qui pourrait, selon lui, aboutir à la création de 25.000 emplois via des projets innovants comme le centre de recherche et de développement sur les bateaux du futur qu'il souhaite bâtir à Port-la-Nouvelle (Aude).

Concilier économie et écologie, c'est aussi l'objectif de Carole Delga et de son Pacte vert destiné à la "réindustrialisation verte de nos territoires" en développant les énergies renouvelables, l'écoconstruction, ou les mobilités du futur. La présidente sortante souhaite aussi booster le tourisme et l'habitat durable mais stopper l'hyper-métropolisation et développer les petites villes alors que la région accueille "40.000 nouveaux habitants chaque année".

Traditionnellement moins à l'aise les thématiques liées à l'environnement, la droite n'est pas en reste sur ces questions mais son candidat Aurélien Pradié ne veut pas "d'une écologie punitive". Soutenu par Les Républicains, le député du Lot propose de mettre une clause carbone dans tous les marchés publics de la Région pour favoriser la ressource de proximité, ou encore optimiser l'accès à l'eau pour les agriculteurs. Aurélien Pradié veut aussi créer un fonds souverain régional de 75 millions € pour permettre, notamment, d’accompagner les entreprises dans leur transition environnementale.

Sur le programme de Vincent Terrail-Novès, la protection de la nature fait l'objet d'une vingtaine de mesures parmi lesquelles la création d'un Parc Naturel Régional Maritime, ou d'un label « Bois d’Occitanie" chargé d'aider les entreprises de la filière à adopter les bonnes pratiques. Le candidat soutenu par La République En Marche propose également de fonder un Office pour la Résilience Climatique de l’Occitanie (ORCO) dont le rôle sera d’anticiper les problématiques futures engendrées par le changement politique.

A contre-courant, l'extrême droite se démarque des autres candidatures en proposant un moratoire sur l'implantation des éoliennes jugées "inefficaces et très coûteuses" par le candidat RN Jean-Paul Garraud qui assume sa préférence pour le nucléaire. L'ex député UMP se dit également favorable à la création de plusieurs lacs artificiels en impactant "au minimum" le milieu naturel afin de répondre au déficit chronique de la ressource en eau. Enfin, Jean-Paul Garraud prévoit de restaurer les cours d'eau et relier le canal du Rhône à Sète (Hérault).

Transports / Mobilité

Dans une région aussi vaste que l'Autriche, les avis divergent sur les moyens de se déplacer. Les LGV (Ligne à Grande Vitesse) se sont invitées dans la campagne à l'occasion de ce coup d’accélérateur donné par Jean Castex qui a promis plus de quatre milliards d'euros pour la LGV Bordeaux-Toulouse et l'accélération de l'enquête publique pour la ligne Montpellier-Perpignan. Tous les candidats ont reçu favorablement cette annonce.

A lire aussi - Jean Castex confirme les 4 milliards pour la LGV Bordeaux-Toulouse, début des travaux "pour 2024"

Reste maintenant à trouver 4 milliards d'euros pour boucler ce projet. A ce sujet, Vincent Terrail-Novès (LREM) propose la mise en place d’un partenariat public-privé avec un consortium qui permettrait de concéder à une entreprise l’exploitation de la ligne "pour faire baisser les coûts de fonctionnement". La gauche, unanime, s'y oppose. Le chef de file de la liste Nouvel Élan Occitan compte favoriser la mobilité électrique au bénéfice d'une prime à l'entretien des vélos et véhicules électriques pour les particuliers et aussi améliorer le réseau routier.

La route, c'est aussi la priorité d'Aurélien Pradié (LR) qui veut investir 200 millions d'euros pour aider chaque département à réaliser un aménagement routier stratégique au cours du mandat. Il souhaite également tripler les pénalités appliquées à la SNCF en cas de retards estimant que les "700.000€ de pénalités ne sont aujourd’hui pas suffisamment dissuasives".

Sur ces points là, le candidat LR se retrouve avec celui du Rassemblement National. Jean-Paul Garraud, s'il est élu, Lancera par ailleurs un appel à projet pour bâtir l'autoroute entre Tarbes et Castres. "Ce projet vieux de 30 ans, ne correspond plus aux réalités d’aujourd’hui" estime de son côté Antoine Maurice (EELV) qui a pour ambition de faire en sorte que la voiture individuelle ne soit plus "la seule alternative" sur une grande partir du territoire. Pour cela, l'écologiste veut créer des "Cœurs de mobilité" dans les villes et les villages proposant la réparation et les stationnements de vélos, des bornes de recharges, des points de rendez- vous pour le covoiturage et l’autopartage, et le transport à la demande.

Antoine Maurice a par ailleurs prévu la mise en place d'un RER littoral de Nîmes à Béziers, mais aussi la création de réseau de transports urbains ferrés type Réseau Express Régional à Toulouse et Montpellier qui "n’oblige plus à prendre sa voiture sur ces zones très denses en circulation".

Inciter au développement des mobilités douces, c'est aussi l'ambition portée par les Insoumis représentés par Myriam Martin. Elle veut également lancer un véritable plan de relance pour développer les petites lignes de train ainsi que le fret ferroviaire et fluvial.

Santé

La mesure phare de Carole Delga (PS) est de salarier 200 médecins et infirmiers pour les installer dans les déserts médicaux, mais aussi de construire ou d'étendre 150 maisons et centres de santé. La présidente sortante veut également offrir une formation gratuite aux premiers secours gratuite aux 250.000 lycéens de la Région.

Myriam Martin (FI) souligne, elle, que l'hôpital public a été délaissé pendant des années et propose de se battre pour éviter la fermeture des services de proximité. Elle propose d'ouvrir plus de centres de santé, en salariant des médecins, se rapprochant là de la présidente socialiste sortante.

Jean-Paul Garraud (RN) lui souhaite ouvrir les logements sociaux aux jeunes professionnels de la santé s'ils s'engagent à exercer dans la Région au moins 5 ans. Le candidat RN aimerait créer des centre médicaux d'urgence dans les zones non couvertes par les hôpitaux, et lancer un plan régional pour lutter contre les maladies chroniques. Il souhaite également développer un pôle de recherche en virologie. Et équiper les bâtiments publics de purificateurs d'air, une proposition faite aussi par Aurélien Pradié. Le candidat LR promet de consacrer 100 millions d'euros à la santé, de créer une bourse étudiante de 700 euros par mois. Il veut qu'à la fin de son mandat, plus aucun habitant de la Région ne soit à plus de 30 minutes d’une prise en charge d'urgences cardiaques ou de maternité.

Vincent Terrail-Novès (LREM) avance la même idée concernant l'accès aux soins. Il propose aussi des bus pour aller dans les endroits éloignés qui permettrait des consultations, examens et certaines opérations médicales (vaccination, prise de sang, transport de médicaments, soins dentaires etc).

Enfin, Antoine Maurice (EELV) insiste lui sur la prévention et l'établissement d'un grand plan sur la qualité de l'air. Il propose une "politique globale pour la santé de proximité mais en préservant le service public et l'hôpital public" et veut, pour plus de démocratie, demander aux professionnels de santé et aux habitants leur avis pour décider de la politique de santé régionale.

Sur la question de la décentralisation des compétences en matière de santé, Myriam Martin (FI) se dit opposée à la “régionalisation de la santé” qui mettrait en concurrence les collectivités entre elles. Quant à Vincent Terrail-Novès (LREM) assure que si “la région doit avoir un rôle de coordination de la répartition des effectifs sur le territoire”, elle ne doit pas intervenir dans les investissements dans les hôpitaux.

Education

C'est une idée que l'on retrouve dans plusieurs programmes : les jeunes ont particulièrement été touchés par la crise sanitaire. Certains candidats s'engagent donc à améliorer leur quotidien et leurs conditions d'apprentissage. Carole Delga propose par exemple "la rentrée la moins chère de France" en Occitanie. Pour ce faire, elle entend maintenir la gratuité des transports scolaires, de la maternelle à la terminale, dans tous les départements. Par ailleurs, les lycéens auront toujours droit à un ordinateur gratuit.

L'actuelle présidente de la Région souhaite également faire construire cinq lycées supplémentaires à énergie positive, et ouvrir quatre nouvelles écoles de la deuxième chance : elles accueillent des jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, ni qualification.

La liste Occitanie Populaire oriente ses mesures vers la défense du secteur public. Myriam Martin demande par exemple l’abandon des subventions – sans obligation légale – pour les lycées privés. Pour la candidate Insoumise, la rénovation et la construction des lycées est par ailleurs une priorité. Selon elle, il faut rénover et restructurer les établissements avec des objectifs environnementaux forts, et en privilégiant des établissements "à taille humaine".

Sans surprise, le candidat écologiste met la protection de l’environnement au cœur du volet "Education" de son programme. Un de ses principaux objectifs est d’"orienter la formation vers les filières d’avenir" comme l’installation et la maintenance des énergies renouvelables, l’artisanat ou encore le commerce local.

Parmi ses objectifs, il y a aussi la rénovation des établissements scolaires sur l’ensemble de la région. L’idée est de les rendre plus respectueux de l’environnement et accessibles aux personnes en situation de handicap.

A droite, Aurélien Pradié entend promouvoir les métiers agricoles auprès des jeunes. Dans son programme, il mentionne une aide de la Région allant jusqu’à 50 000 euros afin d’encourager les projets d’installation pour les jeunes au sein des lycées agricoles. Aurélien Pradié souhaite aussi mettre les produits du terroir au centre de l’assiette des lycéens, en faisant des menus composés à 100% de produits régionaux d’ici 2027.

De son côté, le candidat de la majorité présidentielle Vincent Terrail-Novès met l'accent sur la formation en apprentissage qui est, pour lui, "porteuse de débouchés". Il compte doubler le nombre de contrats d’apprentissage pour atteindre 80.000 par an d'ici 2030. Il souhaite également permettre aux apprentis d’avoir deux employeurs. Une mesure qui, selon lui, permettrait au jeune d’approfondir ses compétences professionnelles.

Le candidat du Rassemblement National, lui, ne met pas l’éducation au centre de son programme. Il souhaite cependant prendre en charge le financement des formations des premiers secours aux lycéens.

Economie / Emploi

Avec un budget estimé à 3,74 milliards d'​euros, la région a très certainement un rôle à jouer dans la relance de l'économie après plus d'un an de crise sanitaire. De ce point de vu là, tous les candidats semblent d'accords. En revanche les propositions formulées pour y parvenir sont très différentes.

Pour Aurélien Pradié, cela passe par la création d'un fonds souverain régional de 75 millions d'euros au service des petites et moyennes entreprises pour financer la formation, la reprise ou les investissements de développement ou d’amélioration de l’outil productif. La mise en place d’un Prêt à Taux Zéro régional est aussi au cœur de son projet - jusqu’à 50.000€ pour tous les jeunes de 16 à 30 ans afin de financer "tout projet sérieux d’entreprise, de projet professionnel, de formation, d’un projet d’intérêt général et d’innovation sociale."

Sur le front de l'économie, Vincent Terrail-Novès (LREM) prévoit lui aussi de constituer un fonds, qu'il appelle "Task Force", chargé de subvenir aux difficultés du tissu économique. Doté de 50 millions d'euros, ce dispositif "d’intervention et de résistance" a pour objectif de relancer l'emploi.

Mais la mesure phare de Vincent Terrail-Novès en matière d'économie c'est sans aucune doute son plan de relance de l'activité touristique. Le maire de Blagnac envisage de multiplier par 3 le budget pour le tourisme pour le porter à 1,5 milliard d’euros durant le prochain mandat. "Facteur de développement économique et d’emploi, il est nécessaire de faire du tourisme une priorité" martèle le candidat de la majorité présidentielle. C'est aussi ce qu'estime Jean-Paul Garraud (RN) qui souhaite également investir massivement dans les transports (Fret, réseau fluvial et autoroutes) des "équipements permettant le dynamisme économique".

Le tourisme comme secteur pourvoyeur d'emplois, à gauche les candidats disent oui mais sous condition. Antoine Maurice (EELV) veut passer "d'un tourisme de masse à un tourisme équitable". Plus généralement, la tête de liste "d’Occitanie Naturellement" évoque l’écologie comme "le moteur de l’économie". "En Occitanie, dès 2022, 94.000 emplois pourraient être créés grâce à l’écologie", a-t-il avancé dans la presse.

De la même manière, Myriam Martin (FI) mise sur son "bouclier social" et "la bifurcation écologique pour sauver les emplois et préparer ceux de demain" ainsi que la mise en place d'un plan "zéro licenciement" qui a pour ambition de conditionner l’aide aux entreprises en fonction du maintien de l’emploi.

De son côté, Carole Delga mise beaucoup sur son Pacte vert pour créer 100.000 "emplois de demain" via des investissements en faveur des filières nouvelles comme les énergies renouvelables, éco-construction et éolien en mer, ou encore mobilités du futur. Comme la droite, la présidente sortante veut apporter son soutien à la filière aéronautique particulièrement sinistrée en raison du Covid-19 mais en concentrant ses efforts sur le développement de "l’avion vert".

Sécurité

Si la sécurité n'entre pas directement dans les compétences des régions, tous les candidats évoquent le sujet. À commencer par Jean-Paul Garraud qui, à l'instar des autres têtes de liste RN aux élections, fait de la sécurité, compétence non régionale, un thème central de la campagne.

A travers dix mesures, le député européen entend instaurer "un bouclier de sécurité efficace en Occitanie". Le RN veut renforcer la présence des forces de l'ordre dans les transports en commun et aider les communes, à hauteur de 50%, à financer des équipements en caméras et l’embauche de policiers municipaux. Le candidat de l'extrême droite veut aussi permettre aux femmes et aux lycéens de participer gratuitement à des stages de... défense personnelle.

Candidat désigné des Républicains, Aurélien Pradié projette de créer une police régionale des transports. Si il est élu, il compte également développer la vidéoprotection dans les gares, tout comme Vincent Terrail-Novès qui entend poursuivre le déploiement de cet outil afin de "sécuriser les gares et les transports du quotidien". Se rapprochant de ce que propose le Rassemblement National, le maire de Balma prévoit de créer un fonds de soutien à destination des communes qui souhaitent développer la surveillance vidéo et la police municipale.

A gauche, Carole Delga souligne sa volonté de poursuivre "la sécurisation avec la vidéoprotection des lycées, dans les bus scolaires et les trains, aides aux communes pour la sécurisation des abords des lycées."

Considérant que "seuls l'Etat et les communes sont des compétences directes en matière de sécurité" la liste de la France Insoumise conduite par Myriam Martin dénonce "une course à l’échalote" organisée par l'extrême droite "et ses promesses démagogiques". La liste Occitanie Populaire entend favoriser la présence humaine pour garantir la sécurité notamment dans les gares et dans les trains avec "des personnels aux guichets et des contrôleurs SNCF formés et assermentés".

Enfin, l'écologiste Antoine Maurice veut se servir des compétences de la région pour favoriser la justice restaurative, dont l'objectif est de réunir auteurs et victimes d'infractions pénales, afin de "renouer le dialogue, la communication, le lien humain et l’estime de soi".

Culture / Sport

Durement frappée par la crise sanitaire, les secteurs du sport et de la culture sont des préoccupations pour tous les candidats. A gauche, Myriam Martin (FI) et Antoine Maurice (EELV) veulent tous les deux augmenter significativement les budgets dédiés pour soutenir le secteur culturel en péril.

"Il faut permettre aux cultures de s’exprimer partout" estime le candidat écologiste qui promet l’implantation de compagnies et collectifs artistiques en milieu rural et dans des quartiers urbains prioritaires. Après une année 2020 cauchemardesque pour le monde du spectacle vivant, Myriam Martin a pour priorité de garantir "le statut, l’emploi, et les salaires des artiste et des personnels de la culture" et envisage de créer des Maisons d'artistes ainsi que des tiers lieux alternatifs.

L'accès à la culture "pour tous" voulu par Carole Delga se traduit par l'installation de "lieux relais dans les territoires" quand sa proposition de "sport pour tous" prend la forme d'une aide au paiement de la licence sportive pour les jeunes.

A droite, Aurélien Pradié consacre une large partie de son programme au sport. Le candidat LR veut mettre en place un plan de sauvetage doté de 5 millions d’euros à destination des clubs sportifs impactés par la crise sanitaire. Il veut aussi faire de l'Occitanie une région exemplaire sur le plan du sport santé, et aussi du handisport avec l'objectif de doubler le nombre de licenciés.

En revanche la culture ne figure pas parmi les promesses de campagne d'Aurélien Pradié à la différence de Vincent Terrail-Novès (LREM) qui veut doubler les fonds régionaux à la création artistique, et faire de l’Occitanie une destination européenne de l’art urbain et une terre d’accueil des tournages de films.

Au Rassemblement National, le sport et le culture ne font l'objet d'aucune proposition. Sur la brochure programmatique, le terme "civilisation" semble avoir remplacé celui de "culture". Jean-Paul Garraud entend mettre en valeur le "patrimoine historique, les traditions et les langues régionales" et instaurer une journée annuelle du souvenir et de la défense des valeurs de la République dans les lycées de la région.

Enfin, le candidat RN veut soumettre les associations souhaitant obtenir des subventions de la part de la Région à l'obligation d'une "signature d’une charte d’intérêt public régional" dans laquelle elles devront s’engager "explicitement à ne pas aider l’immigration illégale, l’islamisme, les mouvements sectaires de toute nature".

*Il s’agit des candidats qui ont participé au grand débat organisé par France bleu Occitanie le 25 mai dernier : Carole Delga (PS), la présidente sortante ; Jean-Paul Garraud, (RN) ; Myriam Martin, (FI) ; Antoine Maurice, (EELV) ; Aurélien Pradié, (LR) ; Vincent Terrail-Novès, (LREM).

Trois autres têtes de listes se présentent au premier tour. Il s’agit de Jean-Luc Davezac pour "Bastir Occitanie", une liste régionaliste ; Malena Adrada pour Lutte Ouvrière (LO) ; Anthony Le Boursicaud pour "Union Essentielle", une liste citoyenne.

Avec Justine Maurel.