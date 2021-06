Régionales en Occitanie : un nom retiré de la liste de Vincent Terrail-Novès pour des likes de photos du RN

Trois photos likées auront coûté sa 23è place sur la liste "Nouvel Elan pour l'Occitanie" en Haute-Garonne, menée par Vincent Terrail Novès, actuel maire de Balma soutenu par la majorité présidentielle. Le jeune Enzo Favaro vient d'être mis à l'écart pour avoir liké trois photos sur les réseaux sociaux de Jordan Bardella, le porte-parole du Rassemblement National.

Enzo Favaro, 21 ans, est le président de L'Association Nationale du Devoir de Mémoire de la Jeunesse.

Je ne transigerai jamais avec les valeurs progressistes et républicaines qui sont les miennes

Vincent Terrail-Novès précise dans un court communiqué que ces likes remontent à deux ans. "Je ne transigerai jamais avec les valeurs progressistes et républicaines qui sont les miennes. Mon parcours et mon engagement politique en sont les témoins depuis de nombreuses années comme les citoyens qui me voient œuvrer au quotidien. En découvrant hier ces faits, j'ai pris la décision ferme et inflexible de suspendre Enzo Favaro qui ne participe donc plus à la campagne", s'explique-t-il.

Le tête de liste Nouvel Elan Occitan se dit opposé à une union de la droite et du Rassemblement National : "Les digues entre LR et RN sont en train de céder".

Aurélien Pradié réagit

Le candidat des Républicains Aurélien Pradié n'a pas tardé à réagir à cette annonce : "Mr Terrail-Novès, qui se prétend modéré, ne pouvait ignorer qu'il comptait dans son équipe un candidat militant pour Marine le Pen et ses amis", peut-on lire dans un communiqué. Il somme son rival à la présidence de l'Occitanie de clarifier sa position : "Mr Favaro reste-t-il candidat sur la liste LREM? Le terme suspension n'existe pas dans le code électoral".

►►►Les élections régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochains.