Régionales en Occitanie : vers un duel entre Delga et l’extrême droite, selon un dernier sondage

Selon un sondage Ifop et Fiducial pour le groupe La Dépêche et Sud Radio réalisée à une semaine des élections régionales, Carole Delga (PS) et Jean-Claude Garraud (RN) arrivent au coude à coude au 1er tour, cependant la présidente sortante serait réélue au 2nd tour dans tous les cas de figures.

A une semaine du premier tour des élections régionales, un dernier sondage réalisé par Ifop et Fiducial pour le groupe La Dépêche et Sud Radio confirme les tendances de ces dernières semaines. En Occitanie, le scénario d'un duel entre la gauche et l’extrême droite, comme en 2015, semble se préciser. La socialiste Carole Delga et le représentant du Rassemblement National Jean-Paul Garraud ont la faveur des instituts de sondage.

Garraud en tête au 1er tour

Au premier tour, le candidat d'extrême droite recueillerait 31 % des voix, un score stable depuis le mois dernier et similaire à celui obtenu en 2015 par Louis Aliot. Jean-Paul Garraud est talonné par la présidente sortante qui réunie 29% des intentions de vote. Un score en hausse de 3 points en un mois pour la présidente sortante qui espère battre le parti de Marine Le Pen dès le 1er tour.

Derrière ces deux candidats qui font la course en tête, Aurélien Pradié (LR) arrive 3e avec 12 % d’intentions de vote, Vincent Terrail-Novès (ex-LR soutenu par LREM, Agir et le MoDem) le talonne en 4e position avec 11 % d’intentions de vote et Antoine Maurive (EELV, Generation. s) affiche de son côté 10 % d’intentions de vote. En sixième position, Myriam Martin, qui conduit la liste de la France insoumise est en recul et passe sous la barre des 5 % avec 4,5 % d’intentions de vote.

Delga donnée vainqueur au 2nd tour

Enfin, trois candidats terminent le classement : Malena Adrada (Lutte ouvrière) recueillerait 1 % d’intentions de vote (score inchangé depuis un mois) ; la liste régionaliste de Jean-Luc Davezac obtiendrait 1,5 % des voix et la liste d’Anthony le Boursicaud recueillerait moins de 0,5 % des voix.

Pour rappel, seules sont autorisées à se présenter au second tour les listes ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour. Dans le cadre du second tour, le sondage a donc a testé deux hypothèses : une quadrangulaire avec Carole Delga, Aurélien Pradié, Vincent Terrail-Novès et Jean-Paul Garraud, et une triangulaire sans M. Terrail-Novès. Dans tous les cas de figure, Carole Delga, bénéficiant de l'intégration des listes EELV et la France insoumise, remporterait le scrutin.