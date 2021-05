Régionales en PACA : "On a préféré privilégier le bon sens régional" (Christophe Castaner)

Il assure que les Républicains et La République en Marche ce n'est pas la même chose même si le parti de la majorité a bien retiré sa liste en Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour soutenir celle de Renaud Muselier des Républicains, mais Christophe Castaner assume totalement le rapprochement : "Avec Renaud Muselier nous nous retrouvons sur une large partie de projets pour la région, sur le développement économique notamment. Et plutôt que de faire semblant et chercher un accord au soir du 1er tour, on a préféré privilégier le bon sens régional".

Le chef de file des députés LREM à l'Assemblée Nationale qui prône le front républicain dès le 1er tour pour faire barrage au Rassemblement National et Thierry Mariani. Un parti qu'il juge "raciste". "Même si aujourd’hui Marine Le Pen a mis des atours différents, se déguise de façon différente, elle reste ce qu’elle est, celle qui, il y a dix ans, dansait en Autriche avec des nazis".

En 2015, Christophe Castaner, candidat PS en PACA, avait retiré sa liste au second tour au profit de Christian Estrosi pour faire barrage au Front National.

La sécurité principale préoccupation des électeurs ?

Sur France Bleu Provence, la semaine dernière? Thierry Mariani a assuré que la délinquance a explosé dans les transports entre 2018 et 2019 : + 72% selon lui : "Je ne commenterai pas ces chiffres fantaisistes" répond Christophe Castaner. Mais il reconnaît que "La sécurité est un sujet central pour les français même si ce n'est pas une compétence régionale. C'est un sujet prioritaire parce que chacun a droit à une vie paisible".