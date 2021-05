Régionales en PACA : "C'est la guerre des territoires contre le national" lance Renaud Muselier

"Hubert Falco est blessé" assure Renaud Muselier. Le maire de Toulon a décidé de démissionner du parti des Républicains après les propos de Christian Jacob, patron des Républicains, il a qualifié Hubert Falco et Christian Estrosi de "malfaisants". Un feuilleton de plus chez Les Républicains qui tentent de retrouver la voix de l'apaisement après l'épisode de l'alliance avec La République en Marche. Pour Renaud Muselier ce départ ne change rien : "Les propos sont désagréables à son endroit, mais il me maintient son soutien. Il sera sur la liste derrière François de Canson dans le Var".

N'est-ce pas pour autant le signe d'un début de crise au sein des Républicains ? Christian Estrosi pourrait aussi démissionner. Renaud Muselier ne veut pas parler de crise, il estime que c'est plutôt une guerre entre les régions et "Paris" : "Il y en a d'autres qui sont partis : Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et qui sont dans l'environnement.

Monsieur Estrosi, monsieur Flaco, ce sont mes amis, on reste ensemble. On est unis et soudés. On est de droite, une droite ouverte qui veut additionner et on ne veut pas se replier ou se recroqueviller sur nous".

Renaud Muselier qui est en train de construire sa liste et sur ce point encore, il dément les déclarations du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal qui assurait qu'il y aurait des membres de La République en Marche sur sa liste.

À propos de Sophie Cluzel (secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, ex tête de liste de La République en Marche en PACA), il assure qu'elle ne figure pas sur sa liste, il n'a pas discuté avec elle "ni ces derniers temps, ni ces premiers temps".

"Il manquerait plus que ce soit Paris ou encore plus En Marche ou encore plus monsieur Attal qui compose ma liste. Je m'entourerai des meilleurs comme j'ai pu le faire."