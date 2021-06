Régionales en PACA : "C'est une claque pour la démocratie et pour notre parti " réagit Christophe Castaner

Il se dit soulagé que Renaud Muselier ait remporté l'élection régionale en Provence-Alpes-Côte-d'Azur face au Rassemblement National après avoir connu le même sort en 2015, Christophe Castaner évoque même une "bonne nouvelle" et une forme de légitimité pour Renaud Muselier malgré une victoire remportée grâce au front républicain.

En 2015 c'était pareil. Sans le retrait de la liste de gauche que je conduisais Christian Estrosi n'aurait peut-être pas été élu. Il a été élu, il a été président de région, il a accompagné Renaud Muselier et il a été parfaitement légitime avec Renaud Muselier pour faire leur travail au sein de notre région et les choses sont ainsi - Christophe Castaner

L'abstention grande gagnante, La République en Marche grande perdante

Renaud Muselier légitimé par son score : 57,30%, mais dans un contexte de forte abstention : 63,16% et c'est bien ce chiffre que les élus doivent analyser ce lundi matin. Une abstention historique au niveau local comme au niveau national qui fait réagir Christophe Castaner :"C'est une claque pour la démocratie et pour notre parti politique, je vous le concède volontiers. C'est un phénomène qui est profondément et structurellement ancré dans la société. La baisse est constante depuis 20 ans s'agissant de ces élections locales et intermédiaires".

Le Rassemblement National n'est pas le seul parti bredouille ce lundi matin. La République en Marche doit accuser le coup : aucune région remportée et en PACA, le parti n'a même pas vraiment existé puisqu'avant le premier tour déjà la liste conduite par Sophie Cluzel a été abandonnée pour fusionner avec la liste de Renaud Muselier.