Régionales en PACA : "C'est une opération de sauvetage qui s'est opérée" déplore le député LR Guy Teissier

Après plusieurs jours de cafouillages Les Républicains sont arrivés à un accord pour les régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur : Renaud Muselier est "soutenu" mais pas investi. Une nuance qui interroge le député Les Républicains des Bouches-du-Rhône Guy Teissier. "Un accord pas certain" dit-il.

Si Les Républicains veulent afficher une image d'union et de réconciliation après l'accord trouvé mardi à propos de la candidature de Renaud Muselier pour les régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Guy Teissier, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône et ancienne tête de liste de droite aux municipales à Marseille, est plus frileux :

"Il y a eu vraiment un pas de clerc, je dirais, et c'est une opération de sauvetage en quelque sorte qui s'est opérée hier avec un accord qui n'est finalement pas quelque chose de certain." - Guy Teissier

Les Républicains ont finalement décidé ce mardi 4 mai d'apporter leur "soutien" à Renaud Muselier pour les régionales en PACA, ayant obtenu l'assurance qu'il n'y aurait ni ministre, ni parlementaire LREM sur sa liste. Renaud Muselier, "soutenu" mais pas "investi", cela reste assez flou.

Le problème vient de ses souhaits de départ, regrette Guy Tessier : "Renaud Muselier, que je connais depuis bien longtemps, s'est complètement fourvoyé dans cette affaire. Probablement, des mentors régionaux l'ont entraîné sur cette pente. Car quand on y regarde de près, très franchement, quel est intérêt dans le rapport du fort au faible d'aller s'allier avec le plus faible ?"

Le député s'interroge sur les volontés de Renaud Muselier de faire alliance avec La République en Marche alors que tous les sondages donnent le parti de la majorité bien derrière Les Républicains et le Rassemblement national au premier tour des élections régionales :

"Au lieu de foncer avec son bilan positif, il va s'allier, il va faire une espèce de contrat à somme nulle avec un parti qui n'a pas d'élus !"