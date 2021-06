Régionales en PACA : "Ce que nous craignons le plus c'est l'abstention" dit David Rachline, maire de Fréjus

Et si le grand vainqueur du premier tour des élections départementales et régionales c'était l'abstention ? Le scrutin de dimanche ne semble pas passionner les foules et d'après les sondages il ne devrait pas y avoir de longues files d'attente dans les bureaux de vote.

Si on croit un sondage Elabe/BFMTV, effectué auprès de 1 200 personnes les 15 et 16 juin, l’abstention pourrait atteindre un niveau record aux élections régionales des 20 et 27 juin. 36 % seulement des électeurs se disent tout à fait certains d’aller voter et 10 % l’envisagent sérieusement. Soit un taux de participation estimé entre 36 et 41 %. Et si le Rassemblement National est toujours donné favori d'après un nouveau sondage IFOP Fiducial Thierry Mariani (RN) arriverait en tête au premier tour avec 41% des voix, devançant le président LR sortant Renaud Muselier (34%). Mais le maire de Fréjus, David Rachline reste prudent.

Certes la mobilisation est de note côté, certes l'enthousiasme est de notre côté pour autant il faut rester mobilisé, rester concentré, nous avons encore quelques jours de campagne, quelques jours pour convaincre et appeler surtout à la mobilisation des électeurs car ce que nous craignons le plus c'est l'abstention - David Rachline

Ce jeudi, Marine Le Pen vient soutenir Thierry Mariani dans le Var, elle se rend notamment à Fréjus.