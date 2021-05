Les élections régionales de 2021 ont lieu les 20 et 27 juin pour renouveler les membres du Conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Découvrez les neuf listes candidates déposées officiellement lundi 17 mai.

Régionales en PACA : découvrez les neuf listes candidates et leurs têtes de liste

Urne et bulletins de vote (photo d'illustration).

Les prochaines élections régionales se déroulent les 20 et 27 juin prochains afin de renouveler les membres du Conseil régional. Après de nombreux rebondissement en PACA, neuf listes candidates (sous réserve de validation définitive) ont été officiellement déposées lundi 17 mai.

Les neuf listes candidates

Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs, tête de liste Isabelle BONNET Le Rassemblement écologiste et social, tête de liste Jean-Laurent FELIZIA Un notre monde, tête de liste Mikael VINCENZI L’écologie au centre, tête de liste Jean Marc GOVERNATORI Zou, la liste qui vous débarrasse du système, tête de liste Valérie LAUPIES Construisons la région de demain (soutenue par le RN), tête de liste Thierry MARIANI Rassemblement de la droite républicaine (Debout la France), tête de liste Noël CHUISANO Oui la Provence ! tête de liste Hervé GUERRERA Notre région d'abord, tête de liste Renaud MUSELIER

Pour la liste de Renaud Muselier (tête de liste également dans les Bouches-du-Rhône) "Notre région d'abord", les chefs de file départementaux sont déjà connus : David Gehant (LR, Alpes-de-Haute-Provence), Chantal Eyméoud (LC, Hautes-Alpes), Christian Estrosi (Alpes-Maritimes), François De Canson (LR, Var) et Bénédicte Martin (LR, Vaucluse).

Jean-Laurent Félizia (EÉLV, tête de liste également dans le Var) est tête de la liste "Le Rassemblement écologiste et social" et il est accompagné de ses têtes de liste dans les départements : Bertrand Perrin (PCF, Alpes-de-Haute-Provence), Marie-José Allemand (PS, Hautes-Alpes), Xavier Garcia (PS, Alpes-Maritimes), Capucine Édou (G·s, Bouches-du-Rhône) et Jean-Pierre Cervantes (EÉLV, Vaucluse).

La liste "Construisons la région de demain", soutenue par le Rassemblement national, est menée par Thierry Mariani avec pour chefs de file départementaux : Louis Albrand (EXD, Hautes-Alpes) et Alexandra Masson-Bettati (EXD, Alpes-Maritimes).

Isabelle Bonnet (LO) a été désignée par Lutte ouvrière comme tête de liste régionale "Faire entendre le camp des travailleurs" avec pour têtes de liste dans les départements : Guy Dubost (Alpes-de-Haute-Provence), Annabel Ros (LO, Hautes-Alpes), Estelle Jaquet, (Alpes-Maritimes), François Roche (Bouches-du-Rhône), Jean-Michel Ghiotto (Var) et Rémy Bazzali (Vaucluse).