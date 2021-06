Régionales en PACA: "Dimanche prochain, tout ne dépend que de vous" lance Thierry Mariani aux abstentionnistes

"Si à nouveau vous n'allez pas voter dimanche [au second tour, NDLR], alors rien ne changera dans notre région, rien ne changera dans votre vie. Si vous n'allez pas voter dimanche, alors c'est le candidat du pouvoir, le candidat d'Emmanuel Macron qui sera élu. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ?", a demandé, visage fermé, Thierry Mariani aux abstentionnistes, dans une courte allocution, reprenant à son compte l'appel au "sursaut" lancé un peu plus tôt par Marine Le Pen.

_"Bien sûr, l'_abstention massive est le fait majeur de cette élection dans notre région. Il apparait clairement que c'est notre liste qui en est la première victime, a ajouté l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy depuis Le Pontet (Vaucluse) une ville proche d'Avignon tenue par le RN depuis 2015.

Les sondages donnaient la liste RN de Thierry Mariani largement en tête au premier tour en Provence-Alpes-Côte d'Azur et vainqueur face au LR Renaud Muselier au second. Mais ce dimanche soir, la liste RN ne devancerait que d'une courte tête celle du président sortant de la région. PACA est la seule région de France où le Rassemblement national arrive en tête, alors qu'il était donné gagnant par les sondages dans six des 13 régions.

En 2015, Marion Maréchal-Le Pen, alors cheffe de fille du Front national, avait obtenu 40,6% au premier tour des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur avant de s'incliner au second tour face à Christian Estrosi (LR) après le retrait du candidat socialiste Christophe Castaner. Cette année, le scénario sera différent, avec le maintien annoncé au second tour du candidat de la gauche unie et d'EELV Jean-Laurent Felizia.