Régionales en PACA : "on fait de la "popol", de la politique politicienne" s'agace Jean-Laurent Félizia

Il veut parler des préoccupations des électeurs et ferme vite la porte au débat des querelles politiques. Jean-Laurent Félizia le candidat de l'union de la gauche en Provence-Alpes-Côte-d'Azur veut étouffer le sujet sur la "fausse" union de la gauche. La France Insoumise n'a pas caché sur France Bleu Provence cette semaine son amertume d'avoir été "rejeté" par le candidat mais Jean-Laurent Félizia (EELV) ne veut plus en attendre parler. Il a dit non, c'est non : "Est-ce qu'on arrête le débat de ces élections régionales à une union avec la France Insoumise ? Je crois que la France Insoumise a un modèle de langage qui est assez radical, avec des mots qui sont un peu vindicatifs, moi je suis quelqu'un d'apaisant et qui entreprend voilà mes priorités".

D'après le sondage IPSOS pour France Bleu, la liste d'union de la gauche est créditée de 21%, elle arriverait en 3ème position derrière Le Rassemblement National et celle des Républicains si la liste de La République en Marche se retire. Comment combler ce retard ? Jean-Laurent Félizia estime qu'il faut recentrer le débat sur les préoccupations des électeurs. Sauf que toujours d'après le sondage pour France Bleu, ce sont les questions liées à la sécurité, la délinquance, l'immigration qui arrivent en tête des préoccupations et pas l'environnement : "L'important c'est d'aller chercher un électorat qui a été déçu par le mandat en cours qui a également un peu déserté le paysage politique depuis que les forces écologistes de gauche ne sont plus représentées à la région. Il y a un panel d'électeurs..."

Comment éviter le scénario de 2015 c'est à dire le retrait de la gauche pour barrage au Front National et laisser gagner la droite ? Jean-Laurent Félizia ne veut pas penser à ça aujourd'hui.