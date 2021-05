Régionales en PACA : "On fera le pack derrière Renaud Muselier comme au rugby" (Sereine Mauborgne LREM)

Au lendemain de l'annonce du désistement de la liste de La République en Marche menée par Sophie Cluzel, la députée du Var Sereine Mauborgne ne cache par les rapprochements évidents avec Les Républicains. Pour elle n'y a désormais plus qu'un objectif : faire barrage au Rassemblement National dont la liste est conduite par Thierry Mariani : "je suis soulagée de ce dernier épisode (le désistement de Sophie Cluzel, NDLR) qui met fin à quelque chose qui n'était pas du tout clair et lisible pour les électeurs. Je pense que c'était important de remettre de la clarté et de la visibilité dans cette majorité qu'a bâtie Renaud Muselier".

Si personne ne parle de liste d'union ça y ressemble tout de même puisque des membres de la République en Marche et du Modem figurent sur la liste de Renaud Muselier mais pour Sereine Mauborgne il faut maintenant que tout le monde du parti de La République en Marche soit avec le candidat des Républicains : "Nous sommes dans une dynamique régionale, qui n'a rien à voir avec une dynamique nationale et on fait bloc, on fait pack derrière Renaud Muselier. Il a donné des gages sur l'usage du plan de relance, il a des projets très concrets sur les autoroutes, sur le ferroviaire sur la rénovation des lycées".