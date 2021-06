Régionales en PACA : Jean-Laurent Felizia appelle Renaud Muselier à la "responsabilité"

Jean-Laurent Félizia, tête de liste du Rassemblement écologiste et social au 1er tour des élections régionales était l'invité de France Bleu Provence ce lundi matin. Après s'être désisté au 2 nd tour pour faire barrage au Rassemblement National, il se dit "attentif".

Invité de France Bleu Provence ce lundi matin, Jean-Laurent Felizia, tête de liste du Rassemblement écologiste et social au 1er tour des élections régionales se dit "soulagé" après la nette victoire du président sortant LR. Renaud Muselier est arrivé en tête avec 57 % des voix contre 43 % pour le candidat du RN Thierry Mariani.

"Nous sommes attentifs aux propositions"

"Aujourd'hui commence la main tendue que nous a adressé renaud Muselier entre les deux tours. Nous sommes attentifs aux propositions qu'il pourra nous faire" a déclaré Jean-Laurent Felizia. Après son désistement à contre cœur entre les deux tours, Renaud Muselier a en effet promis de créer un "comité" afin que la gauche et les écologistes soient représentés au sein du nouveau conseil régional.

"Renaud Muselier doit être responsable"

Jean- Laurent Felizia souhaite jouer un rôle d'opposition et de construction au sein de la future assemblée régionale. "On va écouter, on va entendre. On ne se fera pas prendre au piège. On ne veut pas être dans la figuration tout en étant conscient que nous ne sommes pas dans l’exécutif. Nous allons construire, co-construire ce comité". "Aujourd'hui commence un autre jour, une région sans la gauche et les écologistes. Il faut que Renaud Muselier soit responsable".